Batgirl, i registi condividono la reazione alla cancellazione: "Siamo sconvolti e rattristati"

I registi di Batgirl hanno condiviso la loro reazione alla cancellazione del film, arrivata inaspettatamente quando il progetto era già nella fase di post-produzione.

Il lungometraggio era stato realizzato con un budget di 90 milioni di dollari e la distribuzione doveva avvenire nei cinema.

Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno dichiarato parlando di Batgirl: "Siamo rattristati e sconvolti dalla notizia. Non riusciamo ancora a crederci. Come registi è essenziale che il nostro lavoro sia mostrato agli spettatori e, anche se il film non era ancora finito, avremmo desiderato che i fan di tutto il mondo potessero avere l'opportunità di vederlo e accoglierlo. Fose un giorno lo faranno, se Dio vorrà".

I filmmaker hanno quindi aggiunto: "Il nostro fantastico cast e la troupe hanno compiuto un incredibile lavoro e hanno lavorato così duramente per portare in vita Batgirl. Siamo per sempre grati di avere fatto parte di quel team. Lavorare con attori così fantastici come Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front e specialmente la grandiosa Leslie Grace, che ha interpretato Batgirl con così tanta passione, impegno e umanità è stato un sogno che diventa realtà. In ogni caso, come enormi fan di Batman fin da quando eravamo ragazzini, è stato un privilegio e un onore avere una parte nel DCEU, anche se per un breve momento. Batgirl For Life".