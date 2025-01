Coyote vs. Acme, Lana Condor: "Il mio cuore è ancora spezzato per la cancellazione del film"

Lana Condor, protagonista di Coyote vs. Acme, esprime il suo dispiacere per la cancellazione del film da parte di Warner Bros.

Le probabilità che Coyote vs. Acme, il film sui Looney Tunes che aveva suscitato grande attesa, venga mai distribuito sembrano ormai ridotte al minimo. La decisione della Warner Bros. Discovery di cancellarlo, giustificata dalla necessità di una detrazione fiscale da 30 milioni di dollari, ha scosso non solo i fan, ma anche uno dei protagonisti del film, Lana Condor.

La pellicola raccontava la storia di Willy il Coyote, che decide di fare causa alla Acme Corporation dopo che ogni suo prodotto si è ritorto contro di lui durante l'incessante inseguimento di Beep Beep. Nel film, Will Forte interpretava l'avvocato del Coyote, mentre John Cena era parte del cast.

Inizialmente previsto per il 21 luglio 2023, Coyote vs. Acme è stato rimosso dalla programmazione e sostituito da Barbie. Pochi mesi dopo, è arrivata la notizia della sua cancellazione definitiva, nonostante fosse già completato e avesse ricevuto un ottimo riscontro dalle proiezioni di prova. Si era parlato anche di una possibile vendita a studi o piattaforme di streaming, ma le trattative sono fallite a causa delle alte richieste economiche della Warner Bros. Discovery, superiori a quelle degli altri potenziali acquirenti.

Lana Condor e il dolore per la cancellazione

In una recente intervista con Screen Rant, Lana Condor ha confessato di non avere "alcun aggiornamento" sulla possibilità che il film venga salvato. L'attrice ha rivelato di sentirsi profondamente delusa dal pensiero che il pubblico non avrà mai la possibilità di vedere Coyote vs. Acme.

Tua per sempre: Lana Condor in una sequenza

Condor ha poi ricordato la "proiezione funebre" organizzata per il cast e la troupe, rivelando che vedere il film finito ha reso ancora più difficile accettare la cancellazione, considerando quanto fosse soddisfatta del risultato finale.

"Probabilmente è stata la cosa più devastante della mia carriera", ha dichiarato l'attrice. "Ho amato ogni singolo momento del film. È stato un onore lavorare con artisti straordinari, abbiamo creato mondi fantastici, utilizzato effetti speciali incredibili, e l'intero processo è stato davvero nostalgico. Mi sono innamorata della storia e mi sono divertita tantissimo a realizzarla. Sono sinceramente affranta dal pensiero che ci sia un film che nessuno vedrà mai, probabilmente per motivi fiscali. È davvero molto triste. Quando mi hanno dato la notizia, mi hanno invitato a quella che chiamano una 'proiezione funebre' ed è stata la cosa più triste che abbia mai vissuto".

"Quando sono andata alla proiezione, mi sono detta: 'Forse il film non è così bello, forse mi sono sbagliata'. Poi l'ho visto e sinceramente penso che sia stato il miglior lavoro che abbia mai fatto. È divertente, dolce e trasmette un messaggio davvero positivo. È stato devastante per me e per tutti gli altri coinvolti".

Diretto da Dave Green, Coyote vs. Acme vantava una sceneggiatura di Samy Burch, ispirata a una storia scritta da Burch, James Gunn e Jeremy Slater. Il cast vocale includeva anche Eric Bauza, che ha dato voce al leggendario Wile E. Coyote. Il film mescolava personaggi animati dei Looney Tunes con un contesto live action, creando un'esperienza visiva unica.