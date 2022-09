Batgirl, Brendan Fraser sul film cancellato: "I fan volevano davvero vederlo"

La cancellazione di Batgirl ha fatto molto discutere, ma non avevamo ancora sentito il parere di Brendan Fraser, una delle star del film, che ora si è finalmente espresso al riguardo.

Il mese scorso è stata ufficialmente annunciata da parte di Warner Bros. Discovery la cancellazione del film di Batgirl, il cinecomic DC diretto dai registi di Bad Boys For Life e Ms. Marvel Adil El Arbi e Bilal Fallah e con protagonista Leslie Grace (Sognando a New York - In the Heights).

Sulla decisione si sono espressi tanti esponenti del mondo dello spettacolo e non, a partire ovviamente dai diretti interessati, ma mancava ancora una dichiarazione in merito da parte di una delle star del film, Brendan Fraser, che secondo quanto riportato avrebbe dovuto interpretare il villain Firefly.

Ora, in occasione della presentazione del suo ultimo film, The Whale di Darren Aronofsky, Fraser ha finalmente detto la sua al riguardo: "I fan volevano davvero vedere realizzato questo film".

"Era una pellicola girata e pensata per il piccolo schermo. E per l'epoca in cui ci troviamo, a cavallo tra i servizi streaming e le uscite al cinema, è finita con l'essere il proverbiale canarino nelle miniere di carbone [in riferimento alla pratica dei minatori di portare con sé dei canarini per verificare lo stato di pericolosità delle miniere, essendo più sensibili alla potenziale presenza di gas nocivi degli umani]" continua l'attore parlando con Variety, aggiungendo, forse più per elogiare il regista e tornare a parlare di The Whale che altro, come osserva anche The AV Club "Che cosa abbiamo imparato da tutto ciò? Lavorate con filmmaker di fiducia, come Darren".