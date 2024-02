Coyote vs Acme: il film nuovamente a rischio cancellazione, i produttori non lo hanno nemmeno visto

Sebbene fosse tornata sulla propria decisione di cancellare il film, sembra che Warner non lo abbia ancora venduto e sia intenzionata ad eliminarlo per sempre

Il film Coyote vs. Acme doveva essere inizialmente cancellato dalla Warner Bros. per recuperare le spese ma poi lo studio aveva fatto dietrofront decidendo di vendere la pellicola altrove. Tuttavia, dopo mesi di trattative il film non è stato ancora venduto, così Warner sta pianificando nuovamente la sua cancellazione.

Secondo The Wrap, Coyote vs. Acme dovrebbe essere accantonato e cancellato per sempre. La Warner Bros voleva una cifra compresa tra i 75-80 milioni di dollari per il film e ha rifiutato le offerte di Netflix, Amazon e Paramount, rifiutandosi pure di fare una controproposta.

Netflix aveva manifestato il suo interesse, ma "a meno della metà dei 70 milioni di dollari del costo di produzione". Questo ha portato lo streamer a ritirarsi dalla corsa. Anche Sony e Apple non sono più interessate. Nel frattempo, Paramount e Amazon hanno fatto alcune offerte, ma "non erano abbastanza alte". Quindi, ora è più che probabile che il film finisca per essere eliminato dalla Warner, come era nelle intenzioni iniziali prima dell'accesa polemica dello scorso novembre.

L'articolo di The Wrap prosegue aggiungendo che l'amministratore delegato della Warner, David Zaslav, non ha mai visto Coyote vs Acme, anche se è lui la persona che alla fine prenderà la decisione di cancellare l'uscita del film. I suoi subalterni, Michael De Luca e Pam Abdy, hanno invece visto una director cut del film.

Chi ha visto il film lo ha amato

Nel frattempo, Anthony D'Alessandro di Deadline ha visto il film negli studi di Burbank e lo ha elogiarlo.

"Ci sono molte scene d'azione nel film e battute isteriche che possono essere facilmente utilizzate nei trailer. Ho visto il film. Il senso dell'umorismo rivaleggia con la raffinatezza di Chi ha incastrato Roger Rabbit?".

Anche il comico Paul Scheer, che ha assistito a una delle proiezioni, ha amato il film, definendolo "la migliore versione dei Looney Tunes sul grande schermo":

"Ciò che è stato così entusiasmante è che sembrava che il film catturasse la voce dei Looney Tunes che tanto amiamo in un modo in cui nessuna delle altre versioni ha mai fatto".