Costanza: le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1. La resa dei conti con Marco si avvicina

Anche per Costanza è arrivato il momento dei saluti: stasera su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata della fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti: ecco cosa succederà.

Per il pubblico è arrivato il momento di salutare anche Costanza: l'ultima puntata della nuova fiction con Marco Rossetti e Miriam Dalmazio andrà infatti in onda stasera su Rai 1 in prima serata. Un debutto trionfale, quello della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, mai scesa sotto i 4 milioni di spettatori a ogni appuntamento in chiaro, nonostante la decisione della RAI di distribuire il cofanetto completo in streaming fin da subito.

Costanza: cosa succcede nella puntata di domenica 13 aprile

Costanza. Miriam Dalmazio e Caterina Shulha in un'immagine della serie.

Costanza e Diana, accantonata ormai la rivalità professionale, collaborano per scoprire chi potrebbe aver messo in salvo Biancofiore. Il professor Melchiorre decide di mandare entrambe in Francia per chiudere la ricerca il prima possibile, ma Diana, su consiglio del ginecologo che sta seguendo la sua gravidanza, decide di rimanere a Verona.

Intanto Federica chiede a Marco di conoscere Flora, ma la cosa turba Costanza più del dovuto. La situazione precipita quando la compagna di Marco invita tutti al matrimonio: la Macallè confessa a sua sorella di non sapere cosa fare perchè, nonostante siano passati tanti anni, i sentitmenti che nutre per Marco continuano a destabilizzarla.

La situazione si fa ancora più confusa quando la paleopatologa scopre chi sarà ad accompagnarla in Francia al posto di Diana: con lei ci sarà Ludovico.

Durante una videochiamata con Flora, che durante l'assenza della mamma dormirà a casa di suo padre, Costanza non riesce a nascondere la presenza del collega: Marco, vista tutta la scena attraverso lo schermo, non riuscirà a nascondere una certa gelosia.

Miriam Dalmazio è Costanza Macallè nella serie Rai.

Il rientro dalla Francia per Costanza è più amaro del previsto: il professor Melchiorre annuncia che l'incarico triennale sarà assegnato a Diana. Alla Macallè non resta che registrare l'ultima puntata del suo podcast, che annuncia il risulato degli esami appena arrivato dalla Francia: il corpo della nobildonna riesumato è proprio quello di Biancofiore.

Nel frattempo il giorno del matrimonio si avvicina e Costanza non può evitare di accompagnare sua figlia alle prove della cerimonia. Succede però qualcosa di abbastanza inatteso: convinta di riuscire a dominarsi, la Macallè è invece abbastanza sconvolta dalla visione di Marco e Federica felici e... sposati. Chiede quindi un incontro al padre di sua figlia, decisa a chiarire una volta per tutte i propri sentimenti.