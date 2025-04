Costanza: alla scoperta delle location della nuova serie di Rai 1

Dimenticate l'Arena di Verona e il balcone di Romeo e Giulietta. In Costanza, la nuova fiction in onda su Rai 1 dal 30 marzo, il Veneto si mostra sotto una luce diversa. Niente cartoline turistiche: quello che si vede sono scorci autentici e poco noti della città più romantica d'Italia. Ma anche castelli dimenticati, musei da scoprire e luoghi ricchi di storia che diventano parte integrante delle vicende di Costanza Macallè, la paleopatologa siciliana nata dalla penna di Alessia Gazzola (L'Allieva).

Verona, ma senza cliché

Verona è la città dove si svolge gran parte della serie, ma non è quella che siamo abituati a vedere. L'Arena? Non pervenuta. Solo qualche immagine fugace. Il regista Fabrizio Costa, infatti, insieme alla Veneto Film Commission, ha voluto scoprire un volto più intimo della città puntando su location meno battute, ma piene di fascino. Con i suoi angoli pittoreschi e la sua atmosfera sospesa tra romanticismo e storia, Verona diventa così ben più di uno sfondo: è un vero e proprio personaggio della serie.

Questo non vuol dire che la città abbia perso la sua identità iconica all'interno della fiction. Al contrario, alcuni dei suoi simboli compaiono comunque, anche solo sullo sfondo, perché è impossibile non intravedere l'Arena o il profilo di Castel San Pietro in una veduta panoramica. Ma l'intento dichiarato era di mostrare una Verona insolita e tutta da scoprire.

Il Castello di Montorio

Ne è un esempio il Castello di Montorio, che domina le colline orientali e fa da sfondo alle ricerche - o meglio, indagini - della protagonista. Misterioso, un po' decadente, perfetto per evocare storie antiche da riportare alla luce. Questo castello medievale, oggi per lo più in rovina ma ancora affascinante, è uno dei luoghi chiave in Costanza: qui vengono ritrovati gli antichi resti umani collegati alla vicenda di Selvaggia di Staufen, una nobile del XIII secolo (figlia illegittima di Federico II).

Ecco allora che le pietre consumate dal tempo e le torri mozze di Montorio diventano testimoni silenziosi di una storia che intreccia passato e presente, mentre la paleopatologa indaga tra archivi e scavi archeologici.

Una città tutta da scoprire

Il Ponte di Pietra in Costanza

C'è poi il suggestivo Ponte di Pietra, l'unico ponte romano ancora esistente a Verona, che regala scorci incantevoli sull'Adige. Oltre ad alcuni dei momenti più intensi della serie tv.

Non poteva mancare un salto nella leggenda: Costanza ci porta tra chiostri e silenzi che sembrano sospesi nel tempo, come quelli del Museo degli Affreschi e della Tomba di Giulietta al suo interno. Un luogo, quest'ultimo, meno famoso della Casa di Giulietta ma altrettanto intriso delle atmosfere shakespeariane di cui ne richiama la potenza senza scadere nel già visto.

Infine l'Arsenale austriaco, una imponente struttura militare ottocentesca (costruita nel 1861 durante la dominazione asburgica) oggi riconvertita a spazio culturale. Le sue arcate in mattoni e cortili vasti hanno fornito l'ambientazione esterna perfetta per le scene più "operative" della fiction. Viene facile immaginare l'Arsenale come un istituto di ricerca o un laboratorio. O magari come sfondo di incontri chiave tra i protagonisti, lontano dal viavai turistico del centro storico.

Da Vicenza a Monselice: il Veneto che non ci aspettiamo

Museo Diocesano, Vicenza

Se Verona è protagonista tanto quanto Miriam Dalmazio, anche Vicenza entra in scena con eleganza nella fiction. Le riprese, in questo caso, si sono svolte in Piazza Duomo e al Museo Diocesano, tra palazzi storici e architetture palladiane che danno respiro alla narrazione. È qui che si concentra la parte prettamente accademica di Costanza Macallè, alle prese con una ricercaa che ha tutta l'aria di un'indagine storica.

Costanza, il Castello di Monselice

E poi c'è Monselice, vera chicca per gli amanti delle atmosfere medievali. Il Castello della Rocca - con il suo complesso monumentale - ospita alcune delle scene più suggestive ed evocative della serie. Tra questi luoghi si intrecciano passato e presente, e gli antichi misteri vengono dipanati puntata dopo puntata.

C'è anche Roma in Costanza, ma non come ce la aspettiamo

Ma non è solo il Veneto a essere presente nella nuova fiction di Rai 1 con Miriam Dalmazio. Per le scene di interni - dai laboratori scientifici all'istituto dove lavora Costanza -, infatti, la troupe si è spostata negli studi Videa di Roma. Qui ha costruito set ad hoc che ricreassero ambienti coerenti con il mondo della paleopatologia.

Così, mentre Verona offre la realtà pittoresca degli esterni, è in uno studio della capitale che prendono forma microscopi, teche e antichi scheletri in laboratorio!

Tra una storia d'amore complicata e lo studio delle ossa di una principessa del Medioevo, Costanza riesce a trasformare il Veneto in un protagonista silenzioso ma seducente. E alla fine di ogni puntata a noi resta la voglia di andarle a vedere davvero, quelle location. Perché quando le luci del set si spengono, i luoghi restano. E continuano a raccontare storie, anche senza copione.