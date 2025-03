Costanza, anticipazioni seconda puntata, stasera su Rai 1: Marco conosce Flora, Diana sul piede di guerra

Nella seconda puntata, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, Marco conosce finalmente sua figlia ma le cose con la mamma non vanno come da programma: ecco le anticipazioni del 31 marzo.

Costanza ha appena debuttato su Rai 1 e ha già catturato l'attenzione del pubblico: sono stati più di 4 milioni gli spettatori che hanno seguito la prima puntata, per oltre 23 punti di share. Stasera, lunedì 31 marzo, andrà in onda la seconda puntata, in cui Marco e la piccola Flora si incontreranno per la prima volta.

Costanza, anticipazioni di lunedì 31 marzo

Costanza. Miriam Dalmazio in una scena della serie.

Arrivata da poco a Verona, la Macallè ha già bisongo di mettere le cose in chiaro con Marco e Ludovico. Anche Toni, sua sorella, le consiglia un chiarimento prima che i fraintendimenti diventino insormontabili.

Marco intanto si prepara a conoscere Flora: durante la serata va tutto bene, tanto che sembra addirittura possa esserci un riavvicinamento con Costanza. Poi però lei scopre qualcosa che la mette molto a disagio: perchè il suo ex non ha detto niente alla promessa sposa Federica?

Nel frattempo in dipartimento continuano le ricerche sui possibili padri di Biancofiore, figlia di Selvaggia. Diana, supportata da Anselmo, porta avanti una teoria. Costanza, infastidita e un po' spaventata dalla competizione scatenata dalla collega, rivela quella che è la propria intuizione sul caso nel podcast.

Diana lo ascolta e accusa apertamente Costanza di aver diffuso una pista ancora non verificata che le potrebbe addirittura smentire.

Quando anche il direttore del Dipartimento interviene in favore di Diana, alla Macallè non resta altro che pubblicare un nuova puntata con una rettifica.

Mentre Ludovico dichiara il suo amore a Costanza, Toni accetta di prendere in terapia Stefano, il vicino pasticciere, nonostante i sentimenti che nutre per lui.

Federica, invece, vede con Marco con Flora e chiede spiegazioni. Soprattutto, vuole conoscere la madre della piccola.

Nonostante i timori iniziali di Marco, tra le due sembra andare tutto bene, almeno fino a quando una sera, complice Flora con la febbre, tra Costanza e l'architetto succede l'inatteso.