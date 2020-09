Cosa sarà: Kim Rossi Stuart nel trailer del film di Francesco Bruni

Svelati trailer e poster di Cosa sarà, nuovo film di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart che chiuderà al Festa del Cinema di Roma per poi arrivare nei cinema a partire dal 24 ottobre.

Questa la sinossi di Cosa sarà: La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo.I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto.E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un'ematologa competente e tenace, che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. Il primo obiettivo è trovare un donatore di cellule staminali compatibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura. Cosa sarà di lui? Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo passato, accende in tutti una nuova speranza. Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, che cambierà i loro rapporti e insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da sé stesso e a guardare gli altri.

Nel cast di Cosa sarà, con Kim Rossi Stuart anche Fotinì Peluso, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Tancredi Galli e Nicola Nocella.