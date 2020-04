Cosa mi lasci di te, su Amazon Prime Video in streaming da oggi

Cosa mi lasci di te sbarca oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di aprile 2020 e farà felici tutti gli appassionati di film sentimentali e i fan di K.J. Apa, uno dei volti della serie tv Riverdale.

Il film narra la vita del cantautore Jeremy Camp, stella della musica cristiana contemporanea. Un viaggio nell'amore, quello forte provato dal cantante per la fidanzata Melissa la quale, a causa di una malattia giovanile, lo avrebbe probabilmente lasciato presto. Nonostante tutto Jeremy decise di sposare la ragazza e, dalla condivisione di momenti difficili, creò un nuovo brano, "I Still Believe", che sarà uno dei pezzi più celebri della sua carriera e colonna sonora del film.

Cosa mi lasci di te: una scena del film con K.J. Apa

Cosa mi lasci di te è stato diretto dai fratelli Erwin, gli stessi registi di Una canzone per mio padre: entrambi i film sono pellicole a tematica cristiana e in entrambi i casi siamo davanti a due storie biografiche. In questo caso ci viene raccontata la storia di Bart Millard, l'autore di I can only imagine. Ha avuto un'infanzia difficile, la madre l'ha abbandonato, il padre è un violento alcolizzato e Bart trova rifugio nella musica e in una band a cui si unisce girando gli States e vivendo alla giornata. Ma l'incontro con un produttore gli cambierà la vita e lo spingerà a scrivere la sua canzone più bella.

