Cosa mi lasci di te: la storia vera che ha ispirato il film

Cosa mi lasci di te, un film del 2020 diretto da Andrew e Jon Erwin, è basato sulla storia vera del cantante Jeremy Camp e del suo incontro con la sua prima moglie: Melissa. Le vicende della pellicola sono state raccontate anche nel libro autobiografico intitolato I Still Believe.

Cosa mi lasci di te: Britt Robertson, K.J. Apa durante una scena del film

Camp e la sua prima moglie, Melissa Lynn Henning-Camp, si conobbero su un palcoscenico durante un concerto del 1999 e il celebre artista capì subito che lei sarebbe stata la donna della sua vita. Dopo il colpo di fulmine i due iniziarono a convivere e decisero di sposarsi il 21 ottobre del 2000.

Poco tempo dopo la ragazza iniziò a stare male e le fu diagnosticato un cancro ovarico: Melissa morì il 5 febbraio 2001 a soli 21 anni lasciando un grande vuoto nel cuore di un Jeremy appena ventitreenne. Proprio per questo motivo, alcune delle prime canzoni del cantante riflettono la prova emotiva della malattia della moglie perduta per sempre.

Cosa mi lasci di te: K.J. Apa in una scena del film

Il dolore causato da questa esperienza traumatica tormentò il cantate per un lungo periodo, tanto da portarlo a scrivere I Still Believe: uno dei brani più celebri della sua carriera e colonna sonora del film che ha dato poi origine anche al libro autobiografico. Il 15 dicembre 2003 Jeremy Camp si sposò per la seconda volta von Adrienne Liesching, ex frontwoman per The Benjamin Gate. La coppia ha due figlie e un figlio: Isabella "Bella" Rose Camp (nata il 25 settembre 2004), Arianne "Arie" Mae Camp (nata il 5 aprile 2006), e Egan Thomas Camp (nato il 17 agosto 2011).