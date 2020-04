Amazon Prime Video, Bombshell e altre novità ad aprile 2020

Aprile 2020 sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Amazon Prime Video, con l'arrivo di Bombshell, altri film e il concerto Together at Home promosso da Lady Gaga.

Aprile 2020 sarà un mese ricco di novità per Amazon Prime Video che ha appena annunciato l'arrivo nel proprio catalogo di altri 4 film, tra cui spicca Bombshell - La voce dello scandalo, e di un concerto live.

Non ha fatto in tempo ad arrivare nelle sale di tutto il mondo, così Bombshell - La voce dello scandalo approda in streaming prima del previsto e direttamente su Amazon Prime Video. Quando? A partire dal 17 aprile 2020.

Con il suo trio stellare di protagoniste, Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, il film racconta la storia di un gruppo di donne che decide di denunciare il capo di Fox News, Roger Ailes, a causa del suo comportamento sessista e dei continui abusi di potere. Basato su una storia vera, Bombshell è il racconto dello scandalo che ha travolto uno degli imperi televisivi più potenti e controversi di tutti i tempi.

Lo stesso giorno, il 17 aprile, arriva sulla piattaforma streaming anche il film Cosa Mi Lasci Di Te, altra storia vera, questa volta della stella della musica Jeremy Camp e del suo viaggio di amore e forza che sembra dimostrare che c'è sempre speranza. Saranno K.J. Apa, protagonista di Riverdale, e Britt Robertson ad interpretare la vera storia di Jeremy e Melissa.

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile sarà proprio Amazon Prime Video a trasmettere il concerto live One World: Together At Home, evento speciale annunciato da Global Citizen e dalla World Health Organization (WHO) in questo momento storico particolare. Lo speciale andrà in onda live in Italia alle ore 02:00 di domenica 19 aprile e sarà disponibile in streaming su varie piattaforme tra cui Amazon Prime Video. L'iniziativa è stata creata in collaborazione con Lady Gaga e sarà presentata da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Tra gli artisti che parteciperanno al live anche Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Stevie Wonder e naturalmente Lady Gaga.

Da venerdì 24 aprile sarà disponibile il film Il Principe Dimenticato, storia di Djibi, un papà single, la cui vita intera gira intorno alla propria figlia di 8 anni, Sofia. Ogni sera nel loro rituale della storia della buonanotte il papà porta Sofia a "Storyland", uno studio cinematografico di fantasia in cui le loro fiabe prendono vita e in cui Djibi interpreta sempre un eroico Principe Azzurro. Tre anni più tardi e quasi adolescente, Sofia inizia a distanziarsi dalle storie del padre che non ricopre più il ruolo di eroe. Djibi deve quindi trovare il modo di ritornare l'eroe della vita e delle storie di sua figlia.

Diretto da Michel Hazanavicius, protagonisti de Il principe dimenticato sono Omar Sy, Bérénice Bejo e François Damiens.

Ancora il 24 aprile arriverà sulla piattaforma streaming di Amazon Qua La Zampa 2 - Un amico è per sempre, sequel del commovente Qua la Zampa. L'amato cane Bailey trova una nuova sistemazione e forma un nuovo legame indistruttibile che porterà lui e le persone che ama in situazioni che non avrebbero mai immaginato. Bailey (doppiato da Josh Gad) trascorre la sua vita in Michigan nella fattoria dei suoi padroni Ethan (interpretato da Dennis Quaid) sua moglie Hannah (interpretata da Marg Helgenberger). Ha anche una nuova compagna di giochi: la nipotina di Ethan ed Hanna, CJ. Il problema è che la madre di CJ, Gloria (interpretata da Betty Gilpin) decide di portare via con sè CJ lontano dalla fattoria. Bailey si prepara quindi a lasciare la sua vecchia vita per una nuova ma promettendo a Ethan di proteggere CJ ad ogni costo.

Riassumendo, ecco il calendario con le uscite extra di aprile 2020 su Amazon Prime Video: