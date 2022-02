Cosa mi lasci di te: la trama del film con K.J. Apa ispirato a una storia vera, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda, in prima visione in chiaro, Cosa mi lasci di te, il film con K.J. Apa ispirato alla storia vera del cantante Jeremy Camp.

Una prima visione stasera su Rai1: alle 21:25 arriva Cosa mi lasci di te, dramma sentimentale con K.J. Apa, Nathan Parsons, Britt Robertson, Gary Sinise, Melissa Roxburgh, diretto nel 2020 da Andrew e Jon Erwin.

Cosa mi lasci di te: una scena con Britt Robertson, K.J. Apa

Ispirato alla storia vera di Jeremy Camp, star americana della musica cristiana contemporanea (la vicenda era già stata raccontata nel libro I Still Believe dello stesso cantante), Cosa mi lasci di te ci riporta indietro al 1999.

Come svela la trama del film, Jeremy (K.J. Apa) ha 20 anni quando lascia la sua famiglia, nell'Indiana, e parte alla volta del Calvary Chapel Bible College, in California.

Le prime persone che incontra sono Jean-Luc LaJoie (Nathan Parsons), un musicista di successo, e Melissa Henning (Britt Robertson), una ragazza al primo anno come lui.

Tra Jeremy e Melissa è subito amore a prima vista. Ma il destino ha in serbo una brutta sorpresa: Melissa è gravemente malata.

La fede e l'amore aiuteranno però Jeremy ad affrontare tutte le avversità: nonostante tutto infatti decide di sposarla.

Dalla condivisione dei momenti più difficili nascerà un nuovo brano di Camp, I Still Believe, uno dei pezzi più famosi nella sua carriera, nonché colonna sonora del film.