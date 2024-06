Il corvo: svelato il rating del remake, sarà ancora più violento del cult con Brandon Lee?

Il nuovo adattamento de Il corvo potrebbe essere molto più violento del film originale con Brandon Lee uscito nel 1994. Sebbene entrambi i film siano stati classificati come R-rated, le avvertenze per il nuovo film suggeriscono contenuti più violenti.

Secondo FilmRatings.com, Il corvo della Lionsgate è stato classificato R-Rated per "forte violenza sanguinosa, gore, linguaggio, sessualità/nudità e uso di droghe". Tornando all'adattamento originale del 1994, quel film era stato classificato allo stesso modo ma per "una grande quantità di violenza e linguaggio forti, e per l'uso di droghe e alcuni atti sessuali".

La classificazione per l'adattamento del 2024 sottolinea in particolare la "violenza sanguinosa" del nuovo film, insieme a "gore" e "nudità". Nel complesso, ciò suggerisce che questo nuovo film de The Crow - Il corvo sarà molto più cupo e violento.

The Crow - Il corvo: una nuova immagine di Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven

Il nuovo Corvo sarà collegato agli altri film?

Rupert Sanders ha diretto la nuova versione, scritta da Zach Baylin e William Schneider. Il film è un nuovo adattamento del fumetto originale di James O'Barr, senza alcun legame con i precedenti episodi del franchise. Bill Skarsgård è il protagonista nel ruolo di Eric, affiancato da FKA Twigs nel ruolo della sua amante, Shelly. Come nel caso del materiale di partenza, il film vedrà un Eric resuscitato tornare in cerca di vendetta dopo che lui e Shelly sono stati brutalmente assassinati.

The Crow - Il corvo: le prime reazioni lo descrivono come "inguardabile"

Sono molti i fan del film del 1994 che non vedono di buon occhio la realizzazione di un nuovo film. Ciò è dovuto in parte alla morte di Brandon Lee sul set del film originale, e alcuni hanno suggerito che sarebbe meglio per la memoria del defunto attore lasciare stare l'opera. Tuttavia, Sanders ha dichiarato che il tragico incidente di Lee è stato nella mente dei registi durante tutta la produzione. Il regista ha anche detto che sperava di rendere Lee orgoglioso con il nuovo film.

L'uscita della pellicola nelle sale è fissata al 23 agosto 2024. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale.