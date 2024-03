Il corvo, una star dell'originale boccia l'aspetto del nuovo Eric Draven: 'Sporco e sgangherato'

Non si placano le polemiche sul look del nuovo Corvo interpretato da Bill Skarsgård nel reboot in arrivo nelle sale quest'anno. Una star del cult originale del 1994 ha definito la nuova versione del personaggio come "sporca e sgangherata".

In una conversazione con TMZ, Rochelle Davis, nota per aver interpretato Sarah nel film di Alex Proyas con Brandon Lee, ha condiviso il suo disappunto per il look del nuovo Eric Draven di Skarsgård, facendo eco alle opinioni prevalenti in rete.

L'attrice ha criticato l'aspetto "squallido, sporco e sudicio" del personaggio, sostenendo che i produttori avrebbero dovuto scegliere un attore più simile a Lee per rendergli omaggio. Inoltre, la Davis ha espresso il desiderio di una maggiore diversità all'interno del cast, suggerendo che una scelta diversa da quella di un maschio bianco etero sarebbe stata più appropriata.

Il corvo, una star dell'originale critica il nuovo look del personaggio

Il film originale era incentrato su Eric Draven (interpretato da Lee), che resuscita per vendicare l'omicidio della sua fidanzata. Sebbene sia probabile che il tema centrale degli amanti separati dalla morte rimanga, non si sa ancora in che misura questo elemento influenzerà la trama, né se FKA Twigs, che nel film interpreta la fidanzata di Skarsgård, avrà un ruolo più importante in questa nuova versione.

Inoltre, è stata confermata la presenza di Danny Huston nel cast, anche se i dettagli sul suo personaggio non sono ancora stati resi noti. Il film è diretto da Rupert Sanders, noto per aver diretto film come Biancaneve e il cacciatore e Ghost in the Shell.

Uscito nel 1994, Il corvo è una miscela di fantasy gotico, azione e romanticismo. Sotto la direzione di Proyas, il film è stato acclamato per le sue immagini cupe e per la colonna sonora alternative rock.

Il corvo, la reazione dei fan alle foto del remake: "Bill Skarsgård sembra il Joker di Jared Leto"

Ciò che ha tristemente contraddistinto il film, tuttavia, è stato il tragico incidente sul set che ha causato la morte di Brandon Lee, l'attore protagonista e figlio dell'icona delle arti marziali Bruce Lee. Uno sfortunato incidente causato da una pistola di scena difettosa ha portato all'uccisione accidentale di Lee. Questa tragedia ha avvolto il film in un'aura cupa, elevandolo allo status di cult, visto che la pellicola è stata distribuita dopo la morte dell'attore.