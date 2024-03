Il corvo: aperto il preorder su Amazon per l'Edizione limitata Steelbook 4K UHD del 30esimo anniversario

Fra i film più controversi e ricordati nella storia del cinema figura sicuramene Il corvo del 1994. Tratto dall'omonimo fumetto di James O'Barr e diretto da Alex Proyas, viene solitamente ricordato per l'interpretazione di Brandon Lee e per alcuni accadimenti sul set. Andando oltre i dettagli in questo senso, stiamo comunque parlando di un film iconico, e di un cult amato dagli appassionati cinefili di tutto il mondo. Alcune battute, inquadrature e momenti sono rimasti impressi nella storia al punto di essere citati ancora oggi, risultando malinconicamente attuali nella loro essenza artistica ed espressiva.

Tutto ciò ha spinto verso l'attuale idea di un reboot della pellicola, ispirando reazioni interessanti da parte del grande pubblico. Da quello che sappiamo per adesso, sarà Bill Skarsgård a indossare i panni del nuovo Erik Draver, con sostanziali cambiamenti nell'estetica conosciuta da tutti ed eventuali e ipotetiche novità nel racconto proposto.

Proprio per via di queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che, attualmente parlando, è possibile preordinare l'Edizione limitata Steelbook "Nera" de il corvo del 1994, dedicata al suo trentesimo anniversario

Il Corvo racconta la storia di Eric, un giovane musicista brutalmente assassinato insieme alla sua amata fidanzata. Esattamente un anno dopo l'omicidio, viene risuscitato dalla tomba da un misterioso corvo. In cerca di vendetta, il musicista si scontra con una rete criminale sotterranea che deve rispondere dei suoi crimini. Questo supereroe soprannaturale del regista Alex Proyas (Dark City), basato sull'omonima serie di fumetti, vede protagonista Brandon Lee nella sua tragica ultima interpretazione.