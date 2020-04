Brandon Lee: la famiglia ricorda l'interprete de Il corvo nell'anniversario della morte

La famiglia di Brandon Lee ha ricordato l'interprete de Il corvo nel 27° anniversario della morte causata da un incidente sul set. I suoi cari hanno postato un toccante messaggio sui social media per ricordare il figlio di Bruce Lee morto prematuramente.

Il 31 marzo 1993 Brandon Lee è morto a seguito di un tragico incidente sul set de Il corvo. Potete leggere il nostro approfondimento sul cult di Alex Proyas Il corvo. Shannon Lee, figlia di Bruce lee e sorella di Brandon Lee, ha pubblicato un messaggio su Instagram in onore dell'attore corredato da una sua foto. Shannon ha inoltre ricordato la madre, Linda Lee Cadwell, che insieme a lei continua a condividere il dolore per la perdita dopo quasi trent'anni:

"Ogni giorno è fatto di luce e tenebre. E anche se questo giorno, per me e la mia famiglia, è molto cupo, c'è anche della luce. Ci manchi a entrambe e ti amiamo nel profondo nello stesso modo. Brandon, il tuo ricordo illumina il cammino e ci riscalda nelle tenebre. Te ne sei andato da 27 anni. Come può essere? Ma tu resti sempre nei nostri cuori e lo sarai per sempre".

