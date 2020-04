Coronavirus: Vin Diesel e il figlio lasciano un messaggio di speranza a tutti i fan

Vin Diesel ha registrato un messaggio per tutti i suoi fan, insieme a suo figlio, per invitare tutti ad affrontare positivamente l'emergenza Coronavirus.

Vin Diesel, protagonista di Fast and Furious 9, ha registrato un video condiviso tramite social per tutti i suoi fan, insieme a suo figlio con il quale ha mandato un messaggio di speranza per affrontare al meglio l'emergenza Coronavirus.

Come tanti suoi colleghi prima di lui, anche Vin Diesel ha voluto incoraggiare tutti i suoi fan ad affrontare al meglio questo periodo molto difficile, condividendo un videomessaggio tramite il suo profilo Instagram, in cui lui e il figlio affermano che i problemi che il mondo sta affrontando in questo momento non ci stanno solo facendo del male, ma da un lato ci stanno davvero aiutando: "Abbiamo appena finito la nostra lezione di mandarino. Vogliamo solo dare un veloce messaggio al mondo: in molti modi il Coronavirus ci sta facendo del male, ma ci sta portando anche speranza e ci ha reso una grande famiglia globale"

Vin Diesel e suo figlio hanno cercato, con questo video, di dare speranza a chiunque stia vivendo in modo negativo questo momento, anche se per molti non basterà.

Vi ricordiamo che, per via della pandemia di COVID-19, l'uscita di Fast & Furious 9 è stata rimandata di oltre un anno dalla Universal Pictures, con data provvisoria stabilita al 2 aprile 2021.