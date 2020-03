Un posto al sole anticipazioni 10 marzo 2020: confronto decisivo tra Serena e Filippo

Un posto al sole tornerà martedì 10 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni prevedono il confronto decisivo, con il supporto di Niko, tra Filippo e Serena.

Col supporto emotivo di Roberto, Marina cercherà di aiutare Fabrizio che avrà a che fare coi propri fantasmi interiori. Guido e Michele saranno sempre più soddisfatti della nuova e matura versione di Vittorio. Mentre Niko si troverà nell'ingrato ruolo di mediatore fra Serena e Filippo, i due, dopo aver avuto modo di riflettere sulla attuale situazione, avranno un confronto decisivo per il futuro della loro relazione.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 10 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 9 marzo.