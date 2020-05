Coronavirus: Tom Cruise e la sua quarantena con Scientology

Prima del lockdown definitivo a causa del Coronavirus, Tom Cruise era in procinto di recarsi a Venezia per girare Mission: Impossible 7. L'attore ha deciso di trascorrere la quarantena a Londra in una delle sedi di Scientology, invece di ritornare nel suo lussuoso appartamento in Florida. In verità si tratta comunque di una quarantena "dorata", almeno stando alle indiscrezioni.

Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible diretto da Brian De Palma

Come riferito dal Daily Mail, la star si è ritrovata con il figlio Connor Cruise e con la sorella e i nipoti, ma non in una casa qualunque bensì nell'ala di lusso del quartier generale di Scientology, setta nata nel ventesimo secolo alla quale Tom Cruise ha aderito da più di 20 anni. Secondo le indiscrezioni, l'attore vive con la famiglia nella campagna di Saint Hill, East Grinstead, West Sussex con tutte le comodità e anche di più.

La location appartenente all'organizzazione religiosa avrebbe a disposizione un ristorante interamente in vetro, gestito da uno chef stellato Michelin, che lavorava in uno dei ristoranti di Gordon Ramsay, un centro fitness all'avanguardia, una grande biblioteca, spa e palestra. Una quarantena con i fiocchi per Tom Cruise, che di certo anche nella sua villa in Florida non se la sarebbe passata male.

L'adesione a questo gruppo religioso ha portato non poche polemiche attorno alla figura di Tom Cruise in passato, una delle più chiacchierate è stata quella che vede protagonista la piccola Suri Cruise, figlia dell'attore nata dal rapporto con Katie Holmes. A quanto pare, la star non vede la figlia da anni solo perché non appartenente alla stessa fede del padre, a differenza del figlio Connor, adottato con l'ex moglie Nicole Kidman, che invece fa parte della setta da sempre.

Ricordiamo che Tom Cruise tornerà presto al cinema con Top Gun: Maverick, il sequel del cult anni '80, successivamente toccherà a Mission: Impossible 7 le cui riprese verranno riavviate non appena l'emergenza sanitaria si sarà conclusa.