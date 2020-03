Coronavirus: le star di Contagion intervengono per dare informazioni e consigli utili (VIDEO)

Le star del film Contagion hanno realizzato dei video con la collaborazione di scienziati ed esperti per parlare del Coronavirus in modo accurato.

Le star di Contagion - Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne e Jennifer Ehle - hanno realizzato dei video per condividere delle informazioni utili durante l'emergenza Coronavirus che sta causando molti problemi anche negli Stati Uniti, ormai alle prese con migliaia di casi.

Il progetto rappresenta quasi una reunion del thriller portato nelle sale nel 2011 che raccontava una situazione molto simile a quella che stanno vivendo milioni di persone in tutto il mondo.

Il progetto è stato ideato per trasmettere delle informazioni importanti e ricordare i consigli approvati dagli scenziati della Columbia University Mailman School of Public Health con contenuti scritti in collaborazione con gli esperti che avevano contribuito alla realizzazione di Contagion, tra cui il dottor W. Ian Lipkin, che attualmente sta conducendo le ricerche per sviluppare test e potenziali cure per il COVID-19, e il dottor Larry Brilliant, un esperto epidemiologo.

Un comunicato spiega: "Mentre continua la pandemia legata al COVID-19, c'è bisogno più che mai di informazioni sulle precauzioni scientifiche e basate sui fatti che possiamo tutti prendere per difendere meglio noi stessi, le nostre persone amate e le nostre comunità. I messaggi ingannevoli e inaccurati e consigli sulla pandemia COVID-19 sono convidisi su piattaforme tradizionali e social. Volevamo fare la nostra parte per tenere a freno le false informazioni".

Matt Damon ricorda nel proprio video l'importanza dell'auto-isolamento sottolineando che nella vita reale non esistono persone immuni e il virus non risparmia nemmeno le persone più giovani. L'attore dichiara che nessuno può sapere quanto tempo sarà necessario agli studiosi per capire come fermare il virus, quindi nell'attesa bisogna mantenere le distanze dagli altri anche se si pensa di essere in salute perché si potrebbe essere asintomatici, rischiando di diffondere il COVID-19. Damon ha ribadito che semplicemente rimanendo a casa si possono salvare delle vite.

Kate Winslet, invece, ha realizzato il video in cui si ricorda l'importanza di lavarsi le mani nel modo corretto perché potrebbe salvare la propria vita, quella delle persone che si amano o semplicemente delle persone che potrebbero entrare in contatto con gli altri, per consegnare cibo o lavorando in un supermercato. L'attrice, che si era preparata per Contagion parlando con molti esperti e scienziati, ha quindi mostrato in pratica come lavarsi le mani o tossire senza rischiare di contagiare gli altri.

Laurence Fishburne ha ribadito l'importanza di comportarsi come se si fosse già contagiati, rimanendo quindi a casa ed evitando di diffondere il contagio, ascoltando quindi i consigli degli esperti.

Jennifer Ehle, che nel film è una scienziata che studia un possibile vaccino, ha infine spiegato perché è necessario del tempo per trovare un modo per impedire al virus di contagiare gli esseri umani e compiere i necessari test per controllare che sia efficace e non pericoloso.