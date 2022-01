Contagion, su Prime Video in streaming da oggi

Arriva oggi in streaming su Amazon Prime Video il chiacchierato Contagion, il film del 2011 di Steven Soderbergh, ritornato in auge negli ultimi due anni.

Contagion arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 gennaio 2022: il film di Steven Soderbergh, arrivato nelle sale nel 2011, ha vissuto una vera e propria "rinascita" nell'ultimo anno, diventando tra i film più visti e venduti negli USA.

Nel film di Steven Soderbergh, scritto da Scott Z. Burns, tutto comincia quando una turista mette la mano nella ciotola dei salatini di un aeroporto prima di dare la sua carta di credito al cameriere. Non solo: una riunione d'affari inizia con un giro di strette di mani. Un uomo tossisce a bordo di un autobus affollato... Solo un contatto. Un solo istante. Ed il virus letale viene trasmesso.

Un'inqueitante immagine di Gwyneth Paltrow in Contagion

Quando Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) torna a Minneapolis dopo un viaggio d'affari ad Hong Kong, quello che pensava fosse solo un banale jet lag è invece il contagio di un virus letale. Dopo due giorni, la donna muore in un pronto soccorso e i dottori dicono al marito scioccato ed afflitto che non hanno idea di cosa sia successo. In breve tempo altre persone mostrano gli stessi sintomi misteriosi: tosse secca e febbre, seguita da attacchi ischemici, emorragia cerebrale e in ultimo la morte.

A Minneapolis, Chicago, Londra, Parigi, Tokyo e Hong Kong i numeri si moltiplicano in breve tempo: da un caso si passa a quattro poi a sedici, poi a centinaia, migliaia. Il contagio supera ogni confine, alimentato dalle infinite interazioni che avvengono tra gli esseri umani nel corso di una normale giornata di vita quotidiana. Esplode una pandemia globale. Al centro USA per il controllo e la prevenzione delle malattie, i ricercatori si mobilitano per cercare di interrompere la catena dell'agente patogeno che continua a mutare.

Il vice direttore Cheever (Laurence Fishburne) cerca di placare il panico crescente nonostante egli stesso sia preoccupato ed incarica una coraggiosa e giovane dottoressa (Jennifer Ehle) di valutare tutti i rischi possibili. Allo stesso tempo, nel mezzo di una crescente ondata di sospetti che circonda un potenziale vaccino, la dottoressa Leonora Orantes (Marion Cotillard) dell'OMS lavora duramente cercando di sfruttare la sua rete di conoscenze per arrivare alla soluzione di ciò di cui tutti si stanno occupando.