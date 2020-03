Coronavirus: Madonna lancia un messaggio nuda dalla sua vasca da bagno (VIDEO)

L'icona pop Madonna ha pubblicato un video di sé stessa seduta in vasca da bagno e ha parlato di come il coronavirus non discrimina e tratta tutti allo stesso modo.

Tra i tanti messaggi inviati sui social da molte star causa Coronavirus, arriva anche quello di Madonna che dimostra ancora una volta di essere anticonvenzionale, lanciando il suo pensiero direttamente dalla vasca da bagno completamente nuda.

Domenica 22 marzo, la cantante ha deciso di pubblicare un video sui suoi canali social, in cui la vediamo seduta nella sua vasca da bagno, immersa in bagnoschiuma e petali. Un minuto per dire la sua sulla pandemia globale che ha devastato la maggior parte dei Paesi del mondo, affermando che il COVID-19 non fa distinzioni: "Questa è la mia sul Covid-19. Non importa quanto sei ricco, quanto sei famoso, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, quanti anni hai, quali storie meravigliose puoi raccontare. La cosa terribile è che ci ha resi tutti uguali in molti modi, e ciò che è meraviglioso è che ci ha resi tutti uguali in molti modi".

Madonna, 61 anni, termina il messaggio dicendo: "Come dicevo alla fine di Human Nature, siamo tutti nella stessa barca e se la nave va a fondo stiamo andando tutti insieme"

Tramite i suoi social, dall'inizio della situazione critica, Madonna sta tenendo un vero e proprio video diario della quarantena, in cui spunta anche quest'ultimo video. Con questa "rubrica", la cantante non solo parla in vasca da bagno, ma elenca i suoi artisti preferiti, rivela cosa le manca davvero in questa situazione, il tutto seduta a una macchina da scrivere mentre parla con il suo pubblico.