Coronavirus, Isabella Rossellini: "Ora che la carta igienica non si trova, invidiate il mio bidet?"

Isabella Rossellini si vendica delle prese in giro sul suo bidet su Instagram in concomitanza con l'epidemia di Coronavirus.

L'epidemia di Coronavirus che si sta espandendo in tutto il mondo è un occasione per Isabella Rossellini per togliersi un sassolino dalla scarpa che riguarda... il bidet.

L'attrice italiana, trapianta negli USA a lungo, si è vendicata di tutte le prese in giro ricevute dagli amici per via dell'uso del bidet, pratica solo italiana, ora che il panico da Coronavirus ha fatto prendere d'assalto i supermercati per fare incetta di carta igienica.

Isabella Rossellini ha così postato una foto del suo bidet su Instagram, accompagnata dalla scritta: "Per anni, amici americani, vi siete presi gioco del mio bidet. Adesso che la carta igienica è introvabile me lo invidiate?"

