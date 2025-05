The Painted Bride: Jeremy Allen White nel cast del nuovo film con Isabella Rossellini

Jeremy Allen White reciterà al fianco di Mandy Patinkin e alla nominata all'Oscar Isabella Rossellini nel nuovo film diretto da Jeremiah Zagar, intitolato The Painted Bride.

Zagar è reduce da ampi consensi per la sua opera prima, We The Animals, e per il film successivo su Netflix, Hustle, con protagonista Adam Sandler. Di recente, ha concluso la lavorazione di Task, nuova produzione HBO con Mark Ruffalo.

La trama di The Painted Bride

In The Painted Bride, Jeremy Allen White interpreta Elisha, un uomo che di giorno nuota, cucina e si prende cura della famiglia, e di notte è ossessionato da un nuovo progetto dedicato al figlio e al padre morente.

Jeremy Allen White con alcuni protagonisti di Shameless

Quando una crisi lo costringe a tornare nella sua città natale, Baltimora, il suo mondo inizia a crollare, espandersi, regredire ed esplodere. Il film combinerà riprese in live action e stop-motion.

Il successo di Jeremy Allen White e il nuovo progetto con Isabella Rossellini

Il regista del film ha descritto con queste parole il progetto:"Una storia sulla mascolinità e su ciò che trasmettiamo ai nostri figli. Parla di sangue, arte, dovere, famiglia e amore. Ma soprattutto, parla di amore".

Prima del successo nel ruolo di Carmy Berzatto, Jeremy Allen White era conosciuto principalmente per il ruolo di Lip Gallagher, uno dei membri principali della famiglia Gallagher nella serie tv Shameless al fianco di Emmy Rossum e William H. Macy.

Il cast di The Bear festeggia la vittoria degli Emmy

Al cinema, Jeremy Allen White ha recitato in film come The Speed of Life, Afterschool, Twelve, The Rental e Warrior: The Iron Claw, al fianco di Zac Efron. Sarà presto protagonista del nuovo film biografico sulla figura di Bruce Springsteen nel periodo in cui scrisse l'album Nebraska, dal titolo Deliver me from nowhere.