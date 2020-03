Coronavirus, Frozen 2 in uscita su Disney + in anticipo di tre mesi

Frozen 2 verrà rilasciato a giorni su Disney + uscirà con tre mesi di anticipo rispetto a quanto era stato precedentemente programmato. Si tratta di un vero e proprio regalo della casa di Topolino per permettere a tutti i suoi abbonati di fronteggiare l'emergenza Coronavirus sotto il segno della magia, dell'allegria e della spensieratezza.

"Frozen 2 - il segreto di Arendelle ha affascinato il pubblico di tutto il mondo attraverso i suoi potenti temi sulla perseveranza e l'importanza della famiglia. Messaggi che sono incredibilmente rilevanti in questo periodo e siamo lieti di poter condividere questa storia commovente con i nostri abbonati Disney + che potranno goderla da casa su qualsiasi dispositivo". Così ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato della Disney Bob Chapek che si trova ad affrontare una situazione senza precedenti con la sospensione di molte produzioni ora in lavorazione e il posticipo di film importanti come Mulan.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: una scena del sequel

A livello internazionale, Frozen II - Il segreto di Arendelle sarà disponibile su Disney + in Canada, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda da martedì 17 marzo ed è già disponibile per il noleggio o l'acquisto su piattaforme come Amazon e iTunes dall'11 febbraio.