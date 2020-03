Coronavirus: Elton John condurrà un concerto 'da camera', Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey ospiti

Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey tra le star che parteciperanno all'iHeart Living Room Concert for America, evento musicale speciale condotto da Elton John per raccogliere fondi per le vittime del Coronavirus.

Elton John, Billie Eilish, Alicia Keys e Mariah Carey uniti contro il Coronavirus: il cantante inglese fresco di premio Oscar per il brano di Rocketman ha accettato di condurre un evento speciale musicale organizzato da Fox e iHeartMedia, Fox Presents The iHeart Living Room Concert for America, per alleviare le sofferenze di chi è stato colpito dal Coronavirus.

Rocketman, un primo piano di Elton John al photocall di Cannes 2019

Lo speciale occuperà lo slot riservato agli iHeartRadio Music Awards, slittati a causa della pandemia che ha colpito il mondo, e servirà ad alleviare con la musica la quarantena imposta a milioni di persone. All'evento parteciperanno artisti come Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey, la star del country Tim McGraw, i Backstreet Boys e il cantante dei Green Day Billie Joe Armstrong. Ogni arista riprenderà la propria performance a casa usando l'equipaggiamento audio e video personale.

L'iHeart Living Room Concert for America sarà inoltre un tributo a coloro che combattono in prima linea la pandemia, al personale medico, alle forze dell'ordine e a chi lavora a beneficio della collettività; verranno attivate inoltre due raccolte fondi per Feeding America e First Responders Children's Foundation, due organizzazioni che aiutano le vittime della pandemia.

L'iHeart Living Room Concert for America andrà in onda domenica 29 marzo alle 21 e sarà disponibile in simulcast sulle stazioni iHeart Media e sulla app negli USA.

