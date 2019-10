Elton John: "Madonna è stata sgarbata e cattiva con Lady Gaga"

Madonna sarebbe stata sgarbata e cattiva con Lady Gaga, come racconta Elton John nel suo memoir ricco di rivelazioni sui retroscena del mondo della musica. Il re del pop non è tenero nel descrivere il comportamento di Madonna nei confronti della "rivale" Lady Gaga.

Rocketman, un primo piano di Elton John al photocall di Cannes 2019

Nel suo libro Elton John scrive: "Ero solito prendere in giro Madonna per il playback sul palco, ma il problema è cominciato quando ha attaccato Lady Gaga in uno show televisivo americano (l'intervista del 2012 a ABC News in cui Madonna definisce Born This Way di Lady Gaga 'riduttiva', confermando che riteneva fosse derivativo del suo Express Yourself del 1989, ndr). Ammetto che il singolo di Lady Gaga Born This Way somiglia ad Express Yourself, ma non ho capito perché Madonna è stata così sgarbata e cattiva piuttosto che prenderlo come un complimento, soprattutto visto che si definisce una sostenitrice delle donne. Credo che sia sbagliato che un'artista affermata critichi gli artisti più giovani all'inizio della carriera."

Dopo l'intervista di Madonna, Elton John dichiarò a un giornalista in Australia che secondo lui la carriera di Madonna era finita e definì la popstar "spogliarellista da fiera" per poi confessare di essere ignaro che quelle dichiarazioni sarebbero finite in tv: "Ero furioso e ho detto quelle cose orribili contro di lei alla tv australiana, conoscevo la giornalista fin dagli anni '70. Si vede dal video che non sono parte dell'intervista, scambiavo qualche battuta con un'amica. Invece hanno mandato tutto in onda, facendo finire la mia amicizia con Madonna. So che non avrei dovuto dire quelle cose, ho chiesto scusa."

A quanto pare, successivamente Lady Gaga e Madonna avrebbero appianato le loro divergenze ed Elton John è ancora molto amico di Lady Gaga, che ha fatto da madrina ai suoi due figli. Lady Gaga si è rivelata "una grande madrina. Entrava nel backstage e insisteva per fare a Zachary il bagnetto mentre era già vestita per salire sul palco. Era una visione incredibile."