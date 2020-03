Coronavirus: perché Disney fa slittare New Mutants, ma non Black Widow?

La Disney ha ritardato l'uscita di New Mutants per la quarta volta a causa del Coronavirus, ma per il momento lascia invariata la release di Black Widow.

La Disney ha ufficialmente ritardato New Mutants, spin-off della saga degli X-Men incentrato su un nuovo gruppo di mutanti rimandato in seguito all'aggravarsi della crisi riguardante l'epidemia di Coronavirus, ma Black Widow non è ancora slittato. Perché?

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

La lista dei film di quest'anno 2020 è in piena evoluzione al momento, con i diversi studi che decidono gradualmente di cambiare le date di uscita, alla luce della pandemia di Coronavirus. Disney ha rimandato anche Mulan e Antlers, spiegano i motivi cautelari in un comunicato stampa:"Lo abbiamo fatto per una grande cautela. Crediamo veramente nell'esperienza cinematografica e stiamo guardando nuove potenziali date di rilascio per il 2020 che saranno annunciate in un secondo momento."

Con questo ritardo, New Mutants è stato rimandato già quattro volte, il film di Josh Boone non sembra proprio aver vita facile, in più era nel pieno della campagna promozionale e l'uscita era prevista nei cinema per l'inizio di aprile. Di tutti i film rimandati, però, Disney non ha parlato di Black Widow che, a quanto pare, resta in uscita a fine aprile 2020 inaugurando la tanto attesa Fase 4 Marvel. Probabilmente, Disney non ha preso decisioni drastiche in merito perché il rinvio di Black Widow potrebbe provocare conseguenze per il resto della Fase 4.

Marvel, quale sarà l'impatto del Coronavirus sui film, da Black Widow e la Fase 4

Ovviamente, è probabile che i dirigenti Disney stiano prendendo in seria considerazione la possibilità di rimandare anche Black Widow a causa di questo problema mondiale. Se lo fanno, tuttavia, dovranno aver messo insieme un piano efficace per evitare che questa decisione influenzi l'intero universo cinematografico Marvel, nonché il programma Disney+, che a breve arriverà anche in Italia.