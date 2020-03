Coronavirus, Chris Evans aggiorna i fan sugli spostamenti di eventi dovuti all'emergenza sanitaria

Chris Evans informa i fan su Twitter dei vari spostamenti di eventi che seguono e seguiranno nei prossimi giorni causa Coronavirus, e li invita a rimanere al sicuro.

L'attuale stato d'emergenza globale dovuto al diffondersi del COVID-19 sta scombussolando "l'ordine naturale delle cose" un po' in tutti i campi, incluso quello dell'intrattenimento.

E se chiudono i parchi divertimento, i set delle piccole e grandi produzioni, se vengono rimandate le uscite dei film, vengono anche annullati i vari eventi dedicati agli incontri con i fan - come i diversi Comic-Con e i festival -, a cui anche le star avrebbero dovuto partecipare.

Chris Evans, che nei prossimi giorni sarebbe dovuto apparire sia al SXSW come speaker per presentare il suo progetto, il sito di informazione politica A Starting Point, che all'Ace Comic-Con di Boston, dove avrebbe incontrato i fan assieme ad altri attori, comunica tramite un post su Twitter che ci saranno presto ulteriori aggiornamenti riguardo agli eventi spostati o cancellati.

"Come molti di voi, sfortunatamente, abbiamo dovuto spostare un po' di cose qui e lì. Ci stiamo organizzando di conseguenza e vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Spero che tutti stiate prendendo le dovute precauzioni e cercando delle fonti di informazione affidabili. Rimanete al sicuro!!".

L'interprete di Captain America aveva fatto parlare di sè nei giorni scorsi per aver commentato e retwittato con grande entusiasmo video dal flashmob musicale a cui avevano partecipato italiani in quarantena da ogni parte dello stivale, anche se ognuno dal balcone di casa propria.