Coronavirus: Chiara Ferragni contro Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens ha parlato di morti inevitabili per via del Coronavirus, ma Chiara Ferragni non ci sta e attacca l'attrice americana su Instagram.

Le dichiarazioni discutibili di Vanessa Hudgens sulla pandemia di Coronavirus hanno suscitato violente polemiche, anche Chiara Ferragni si è scagliata contro l'attrice americana criticando le sue parole.

In un video in cui commenta la pandemia di Coronavirus, Vanessa Hudgens ha parlato di decessi inevitabili facendo drizzare i capelli ai suoi follower su Instagram. Tra gli interventi più critici quello di Chiara Ferragni che si è rivolta direttamente alla Hudgens scrivendo:

"Per favore, Vanessa, questo è un messaggio totalmente sbagliato da diffondere. Il virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno fa capire che bisogno isolarsi". Di tutt'altro tenore i messaggi lanciati dalla Ferragni sui suoi social. L'influencer, insieme al marito Fedez, ha inoltre fatto una donazione di 100mila euro a favore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

Nel frattempo Vanessa Hugens ci ha ripensato e ha deciso di rimangiarsi quanto detto pubblicando le sue scuse su Twitter: "Mi dispiace per il modo in cui ho offeso tutti coloro che seguivano il mio Instagram Live. Ho capito che le mie parole erano insensibili e non appropriate alla situazione che il mio paese e il mondo stanno vivendo. Quest mi è servito a capire il valore delle parole, oggi pi mai. Vi mando un augurio di salute, state a casa in questo momento folle".