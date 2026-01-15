Chiara Ferragni presto su Netflix con un documentario e in televisione, ecco dove

Ora che Chiara Ferragni è stata prosciolta, potrebbe essere pronta a raccontarsi di nuovo in tv. Caduta l'accusa di truffa aggravata, la bionda influencer e imprenditrice digitale sarebbe ora pronta a comparire di nuovo sul piccolo schermo: un documentario su Netflix e una partecipazione televisiva, probabilmente a Che Tempo Che Fa.

Una serie per Netflix

Chiara Ferragni

A dare la notizia, è stato Vanity Fair con un articolo a firma di Santo Pirrotta: dopo Chiara Ferragni-Unposted e le due stagioni di The Ferragnez, arriva dunque un altro documentario in cui, sulla scia di altri prodotti Netflix, verrà raccontato il "pandoro gate" e gli ultimi anni di Chiara Ferragni: come ricorda il sito Biccy infatti, l'inviato de La Volta Buona Domenico Marocchi aveva notato la presenza di una telecamera non accreditata in tribunale, immaginando quindi che si stesse girando qualcosa.

La prima intervista televisiva

Chiara Ferragni - Unposted: Chiara Ferragni durante una scena

Per quanto invece riguarda la tv, Chiara Ferragni sarebbe in trattativa anche per rilasciare la sua prima intervista televisiva dopo la fine del processo. Non si sa quale sarà il programma, ma viene subito da pensare al salotto di Fabio Fazio, già scelto in precedenza nel 2024. Insieme al Corriere della Sera, le uniche due interviste rilasciate dopo lo scoppio del caso mediatico.

Nel frattempo, Dagospia ha rivelato che sono saltate le trattative con Verissimo, dove la Ferragni era attesa la prossima settimana.

su Vanity Fair dove ha specificato che, documentario a parte, sono in corso anche "le trattative per una importante trasmissione televisiva" per rilasciare la sua prima intervista post proscioglimento. Il giornalista non lo ha specificato, ma è molto probabile che Chiara Ferragni scelga di tornare da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa dove era già stata ospite nel marzo 2024, in quella che di fatto è stata la sua unica intervista dopo lo scandalo del Pandoro Gate, scoppiato nel dicembre 2023. Al Corriere della Sera ha infatti confessato: "Adesso pian piano comincerò a parlare e racconterò senza rabbia cosa sono stati questi due anni". Lo farà sia su Netflix, sia in televisione.

