Pierpaolo Pretelli su Caso Chiara Ferragni: “Oggi è un nuovo inizio, ma la macchia resta”

Nelle ultime settimane Pierpaolo Pretelli era finito suo malgrado al centro dell'attenzione mediatica a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona, rilasciate nella prima puntata de Il prezzo del successo, l'inchiesta dedicata al presunto Sistema Signorini all'interno del podcast Falsissimo. Le accuse hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando gossip e polemiche, ma i fatti raccontano una realtà ben diversa.

Le accuse di Fabrizio Corona contro Pierpaolo Pretelli

Secondo quanto sostenuto dall'ex e dei paparazzi, Pierpaolo Pretelli avrebbe inviato in passato un video di natura intima ad Alfonso Signorini. Un'accusa grave che, però, si è rivelata fin da subito infondata. Il filmato in questione, che circola online da anni, risale a quando Pretelli era poco più che adolescente ed è stato girato in modo goliardico insieme ad alcuni amici. Inoltre, il destinatario del video non è mai stato Alfonso Signorini, come insinuato nel podcast.

Il video smentito e la gogna mediatica sui social

Nonostante la rapida smentita delle accuse e le scuse di Fabrizio Corona , Pierpaolo Pretelli non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Il silenzio, però, non ha fermato la macchina del gossip. Sui social continuano infatti ad apparire commenti offensivi, spesso di basso livello, in particolare sotto i post di Giulia Salemi, compagna dell'ex velino. Una gogna mediatica che dimostra come, anche di fronte a notizie false, il danno d'immagine possa persistere.

La Vita in Diretta: il commento sul caso Chiara Ferragni

Nella giornata di ieri Pierpaolo Pretelli è stato ospite de La Vita in Diretta, dove ha affrontato un tema diverso ma altrettanto delicato: il proscioglimento di Chiara Ferragni. Intervistato da Alberto Matano, Pretelli ha riflettuto sulle conseguenze mediatiche che hanno coinvolto l'imprenditrice digitale negli ultimi due anni.

Pierpaolo Pretelli

Il peso delle conseguenze mediatiche secondo Pretelli

"Mi chiedi se riuscirà mai a riconquistare la credibilità che ha perso con questo caso. Ti dico che sicuramente oggi per lei è un punto di partenza", ha dichiarato. "In questi due anni è stata condannata e in parte ha già pagato, sia a livello di immagine che, penso, anche economico. Ha pagato a oggi", ha aggiunto Pretelli.

Secondo l'ex velino, però, la riabilitazione mediatica di Chiara Ferragni non sarà immediata: "Spero per lei che possa ricostruire un'immagine, ma non è semplice ripartire con una macchia così grande. Possiamo dire che oggi si porta dietro ancora uno strascico".

Chiara Ferragni assolta: accordo con il Codacons e fine del procedimento

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata. Il reato contestato è stato successivamente derubricato in truffa semplice e cancellato dopo la revoca della querela presentata dal Codacons alla fine del 2023, in seguito a un accordo economico tra le parti.