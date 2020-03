Coronavirus: Beautiful ha sospeso le riprese

Il Coronavirus ha messo in ginocchio anche Beautiful, che ha dovuto sospendere le riprese. La soap della CBS va avanti ininterrottamente dal 1987 ma in questi giorni ha dovuto arrendersi alla pandemia che sta mettendo in ginocchio interi Stati.

Non solo Beautiful, in realtà: anche la soap "cugina" Febbre d'amore ha dovuto annunciare la sospensione della produzione. Per il momento la CBS ha confermato che la pausa forzata durerà 15 giorni ma, vista l'evoluzione per nulla rassicurante della situazione anche negli Stati Uniti, non si esclude che la famiglia Forrester possa rimanere lontana dal set anche per più tempo.

In Italia cosa cambierà per gli spettatori che da anni seguono la soap su Canale 5 intorno alle 13:40 ogni giorno? In realtà poco o nulla perchè al momento la messa in onda italiana è indietro di parecchi mesi rispetto a quella americana. Problemi potrebbero invece esserci per il doppiaggio. Ricordate quanto detto ieri per le puntate di Westworld 3 su Sky Atlantic? Il problema interessa naturalmente tutti i prodotti stranieri in questo momento, con gli studi di doppiaggio chiusi, e con l'emergenza ancora lontana dal rientrare, è possibile che tra qualche settimana le puntate di Beautiful possano essere mandate in onda con i sottotitoli o addirittura momentaneamente sospese.

Qualora dovesse presentarsi il problema toccherà naturalmente a Mediaset comunicare l'opportuna soluzione.