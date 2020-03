Westworld 3 non sarà doppiata in italiano su Sky Atlantic per il momento: perchè

Westworld 3 ha debuttato su Sky Atlantic la scorsa notte in lingua originale con sottotitoli in italiano ma lunedì 23 marzo non andrà in onda la versione doppiata: ecco perchè.

Westworld 3 ha debuttato da poche ore su Sky Atlantic ma per il momento non andrà in onda doppiata in italiano. Sicuramente non lo farà il 23 marzo, come precedentemente annunciato da SKY, e probabilmente neppure nelle settimane successive.

Il perchè è naturalmente legato ai provvedimenti per il contenimento del Coronavirus attualmente in vigore: molte società di doppiaggio hanno momentaneamente chiuso i battenti ed è proprio per questo che la versione di Westworld 3 doppiata in italiano dovrà aspettare.

Mentre la prima puntata (qui la nostra recensione di Westworld 3x01) andrà in onda in replica su Sky Atlantic alle 20:15 di questa sera, le rimanenti 7 subiranno la stessa sorte, con la prima messa in onda prevista nella notte tra domenica e lunedì, in contemporanea con gli USA, e poi replicate nella prima serata del lunedì alle 21:15. Tutte però in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Westworld 3, la recensione: fuori dal parco e dentro la fantascienza

C'è aria di rivoluzione, a Westworld, l'odissea sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Per la prima volta fuori dai parchi delle precedenti stagioni e all'alba di una nuova era dell'intelligenza artificiale, tornano i protagonisti interpretati da Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris e Jeffrey Wright, con due new-entry da urlo nel cast: Aaron Paul e Vincent Cassel, nei panni rispettivamente di Caleb Nichols, un operaio, veterano di guerra, e di Serac, un misterioso personaggio le cui risorse sembrano illimitate.