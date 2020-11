Cornetti alla crema: il "piccolo" Aristide che fine ha fatto?

Uno dei personaggi principali di Cornetti alla crema è il figlio di Lino Banfi nel film, il "piccolo" Aristide. Nel corso degli anni abbiamo perso le tracce di molti attori bambini delle commedie degli anni Ottanta ma fortunatamente questo non è accaduto con il giovane attore italiano.

Lino Banfi ed Edwige Fenech in Cornetti alla crema

Il vero nome dell'attore che interpreta Aristide è Filippo Evangelisti, sempre negli anni ottanta, all'età di dodici anni, comparve anche in Ricchi, ricchissimi... praticamente in mutande. Fu questa pellicola a sancire la fine della sua carriera.

Il giovane Evangelisti scomparve dal mondo del cinema per molti anni per tornare soltanto recentemente grazie ai social e ad un'intervista fatta in Tv da Carlo Conti durante una puntata de "I Migliori Anni" di qualche anno fa. Grazie a queste sue recenti apparizioni adesso sappiamo che fine ha fatto l'attore italiano.

Evangelisti lavora come operatore ecologico a Roma presso l'AMA (Azienda Municipale Ambiente), almeno secondo quanto dichiarato da un'intervista con la testa giornalistica "Noideglianni8090". Il bambino del film non c'è più: adesso Filippo è un uomo timido e probabilmente imbarazzato dall'essere tornato davanti alle telecamere dopo quasi quattro decenni.

Durante l'intervista l'interprete di Aristide ha dichiarato: "Ho un bel ricordo di Cornetti alla crema e di quel periodo in generale. La gente ancora mi riconosce per strada, su Facebook c'è perfino una pagina dedicata al mio personaggio."