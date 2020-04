I film sexy stasera in TV, in compagnia di Lino Banfi, Edwige Fenech e Mara Venier

Un venerdì all'insegna dei film sexy: stasera in TV saranno ben tre le commedie che terranno compagnia al pubblico tra risate e maliziosi ammiccamenti, tutte e tre in onda su Cine34 tra la prima e la seconda serata.

Cornetti alla crema, in onda su Cine 34 alle 21:10

Nel 1981 Sergio Martino firma Cornetti alla crema, commedia ormai popolare con Lino Banfi nei panni di Domenico Petruzzelli, proprietario di una sartoria specializzata in abiti talari, non troppo soddisfatto della sua vita familiare. Un giorno Domenico conosce la sexy ed effervescente Marianna (Edwige Fenech), aspirante cantante lirica, che perde la testa per lui al punto di decidere di andarlo a trovare inaspettatamente. Domenico però le ha detto di essere scapolo e si è presentato con un nome falso, che appartiene al suo amico e vicino di casa playboy Gabriele. E gli equivoci hanno inizio...

Lino Banfi ed Edwige Fenech in Cornetti alla crema

Cattivi pensieri, in onda su Cine34 alle 22:56

La locandina di Cattivi pensieri

Ugo Tognazzi dirige e interpreta, nel 1976, Cattivi pensieri, commedia erotica che vede nel cast, oltre alla veterana del genere Edwige Fenech, anche una giovane Mara Venier nei panni della signora Bocconi. Un disguido impedisce all'avvocato Mariani di partire: quando torna a casa, in uno sgabuzzino vede spuntare i piedi nudi di un uomo. Chiude il ripostiglio, e il giorno dopo parte con la moglie per un viaggio d'affari e di svago dal quale torna dopo dieci giorni. Peccato che quello chiuso in casa non sia l'amante e che l'infedele non sia chi davvero crediamo...

Il film fu vietato ai minori di 14 anni ma non senza polemiche di chi avrebbe voluto una censura più severa, non fosse altro per quella Edwige Fenech in piscina circondata da 5 superdotati con tanto di fallo in bella mostra.

La moglie in vacanza... l'amante in città, in onda su Cine34 alle 00:51

La locandina di La moglie in vacanza... l'amante in città

La moglie in vacanza... l'amante in città è una commedia erotica del 1980 diretta da Sergio Martino, che vede Edwige Fenech affiancata da Barbara Bouchet, Lino Banfi, Marisa Merlini e Tullio Solenghi. Quando la storia di La moglie in vacanza... l'amante in città comincia Andrea Damiani, industriale parmense sposato con Valeria (Barbara Bouchet), ha un'amante, Giulia (Edwige Fenech), decisa a tutti i costi a farlo divorziare per diventare sua legittima moglie. Valeria, dal canto suo, non l'ha ancora tradito ma forse lo farà con il giovane dipendente Giovanni (Tullio Solenghi), che agli occhi della donna si è spacciato come conte. Una serie di contrattempi e di decisioni improvvise farà sì che i quattro si ritrovino contemporaneamente in vacanza a Courmayeur.