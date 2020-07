Cops, una banda di poliziotti: Claudio Bisio nel cast della nuova serie in arrivo su Sky

Vedremo prossimamente su Sky Cinema una nuova commedia irriverente, Cops, una banda di poliziotti con Claudio Bisio a guidare un cast molto ricco. Si tratta di una storia divisa in due prospettive che raccontano entrambe un pezzo della provincia pugliese da un punto di vista diverso: quello della polizia.

Cops - Una banda di poliziotti, è diretto da Luca Miniero, noto soprattutto per aver diretto Benvenuti al Sud, uno dei cult recenti nel panorama contemporaneo della commedia all'italiana.

Il film è ispirato a Kops, film svedese del 2003. Attualmente, ancora in fase di produzione, questo Kops "all'italiana" è una produzione Sky Original, prodotto da Sky e Drymedia, con la produzione esecutiva di Picture Show e verrà rilasciato come un'esclusiva Sky Cinema.

La storia di Cops, una banda di poliziotti è semplice: da poliziotti per caso, i "cops" diventano poi poliziotti per scelta e inizieranno a pattugliare le strade intorno alla centrale di Polizia di Apulia, un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c'è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città.

Cops mette in fila un cast corale con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito.