Claudio Bisio passa dal BSMT e annuncia Bentornati al Sud: 15 anni dopo, sempre con Siani

Claudio Bisio, ospite di Gianluca Gazzoli, per parlare del suo debutto da regista 'L'ultima volta che siamo stati bambini', ha annunciato il sequel di Bentornati al Sud, sempre con Alessandro Siani come spalla.

Durante un recentissimo episodio del famoso podcast "Passa dal BSMT", condotto da Gianluca Gazzoli, Claudio Bisio ha parlato del suo primo film da regista 'L'ultima volta che siamo stati bambini' e ha sorpreso i fan annunciando il sequel della commedia cult 'Benvenuti al Sud'. Probabilmente intitolato 'Bentornati al Sud: 15 Anni Dopo', promette di riportare gli spettatori in un viaggio esilarante tra il Nord e il Sud d'Italia.

L'ultima volta che siamo stati bambini, recensione: Claudio Bisio regista ci mette il cuore

Parlando a Gazzoli nel corso del podcast, Bisio ha svelato alcuni dettagli su questo entusiasmante progetto: "Io e Alessando Siani stiamo pensando a un terzo capitolo, 'Bentornati al Sud: 15 anni dopo'. Non c'è ancora una sceneggiatura, niente. Io e Alessandro abbiamo preso anche strade diverse, non siamo una coppia comica come Ficarra e Picone. Però ci è sembrato a entrambi che possa essere il momento giusto, di ripensarci almeno. Ci siamo chiesti se non abbiamo detto tutto su Nord e Sud: rifare le gag che abbiamo fatto non si può, quindi vediamo se c'è qualcosa di inedito, cosa e quanto è cambiato in Italia e capiamo quanto e se ha senso tornare a quella cosa lì". Bisio, ovviamente, fa riferimento alle differenze culturali tra il Settentrione e il Meridione d'Italia, tema centrale del primo film.

Claudio Bisio e Angela Finocchiaro, marito e moglie per il film Benvenuti al Sud (2009)

Il ritorno di Claudio Bisio in un sequel di "Benvenuti al Sud" rappresenta un momento epico per il cinema italiano e una notizia che farà felici i fan di questa commedia iconica. Sebbene i dettagli sulla trama e sulla produzione siano ancora in via di definizione, la collaborazione tra Bisio e il suo collega Alessandro Siani ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. La chimica straordinaria tra i due attori nel film originale promette di regalare nuove avventure esilaranti. Sarà interessante vedere come il film affronterà le sfide dei tempi moderni e come i personaggi principali si sono evoluti negli ultimi 15 anni.

Qui sotto il momento in cui Claudio Bisio ha parlato del sequel al BSMT:

BENVENUTI AL SUD: UN SUCCESSO CLAMOROSO

Bisio, sempre a Passa dal BSMT ha ricordato che il primissimo Benvenuti al Sud, seguito dal capitolo in cui Siani va al Nord, ha guadagnato la bellezza di 30 milioni di euro, una cifra molto vicina a quella realizzata da Barbie quest'estate. All'epoca Bisio non si aspettava assolutamente un successo del genere, ma il film aveva colto nel segno tutti i pregiudizi tipici dei settentrionali nei confronti dei meridionali, facendo ridere entrambi i "fronti".

Duplicare un successo del genere, creando gag nuove e fresche non sarà semplice, ma ci auguriamo che Bisio e Siani riescano nell'impresa.