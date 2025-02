Coppia aperta quasi spalancata con Chiara Francini su IWONDERFULL Prime Video Channels per San Valentino

Su IWONDERFULL Prime Video Channels, in occasione di uno speciale San Valentino, arriverà in esclusiva il film Coppia aperta quasi spalancata con Chiara Francini.

Per festeggiare San Valentino, IWONDERFULL Prime Video Channels proporrà alcuni titoli adatti alla ricorrenza e metterà a disposizione degli spettatori, in esclusiva, Coppia aperta quasi spalancata, il film con protagonista Chiara Francini.

L'appuntamento è per il 14 febbraio quando in streaming sarà disponibile il film diretto da Federica Di Giacomo tratto dallo spettacolo teatrale di Franca Rame e Dario Fo.

Le proposte di San Valentino

IWONDERFULL, per lo speciale San Valentino, porterà sugli schermi la storia di Antonia, alla quale il marito propone di spalancare la coppia. La protagonista di Coppia aperta quasi spalancata, interpretata da Chiara Francini, accetta pur di non perdere l'uomo, ma tutto cambia nel momento in cui comincia ad ascoltarsi e guardare oltre il divano di casa.

Così Chiara/Antonia - divisa fra il suo compagno Fredrik e il suo partner in crime e in scena Alessandro - decide di scoprire un universo, figlio della coppia aperta degli anni '70, fatto di poliamorosi, di giovani (e meno giovani) "contro" la monogamia, di femministe e party sex positive. Il propone un viaggio dentro se stessa, la vita e i suoi affetti, farcito delle domande, dei dubbi, delle risate e delle granitiche certezze a cui tutti noi ci appigliamo per non tracimare.

Una foto del film

Tra gli altri titoli perfetti per la giornata di San Valentino c'è anche Nimby - Not In My Backyard, con la regia di Teemu Nikki. La commedia propone la storia d'amore di due ragazze finlandesi che si trovano sotto assedio in casa e devono affrontare un gruppo neonazista e altre crisi.

Oscar Isaac è invece il protagonista di The Letter Room, firmato da Elvira Lind, con la parte di un agente penitenziario dal cuore gentile. Quando il protagonista viene trasferito nella stanza delle lettere viene presto coinvolto nella vita profondamente privata di un detenuto.

Il regista Olivier Assayas è invece il regista del film Il gioco delle coppie, una non-fiction di intrecci amorosi e tradimenti tra finta realtà e vera finzione. Il film unisce i canoni della commedia sofisticata americana con una critica alla società contemporanea.

Il visionario Leos Carax firma poi Annette, film che racconta la storia di una coppia composta dal cabarettista Henry e dalla cantante d'opera Ann la cui vita viene sconvolta dalla nascita della prima figlia, una bambina misteriosa dal destino eccezionale.

Una foto di Annette

Tra i titoli proposti dallo speciale San Valentino c'è inoltre Girl, Girl, Girl - Amore, sesso e frullati con la regia di Alli Haapasalo. Il film racconta quello che accade quando Mimmi, Rönkkö ed Emma si incontrano, si lanciano verso nuove e inesplorate direzioni. Mentre Mimmi ed Emma sperimentano gli effetti del primo amore, Rönkkö è alla ricerca del piacere.