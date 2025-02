IWonderfull, i titoli di febbraio 2025: Chiara Francini, l'horror Vampira umanista cerca suicida consenziente

Anche sulla piattaforma IWonderfull febbraio sarà un mese di nuovi titoli. Arrivano Chiara Francini e un horror molto particolare, oltre ai cortometraggi e la storia toccante di un padre e sua figlia. Ma vediamo quali sono i titoli in uscita.

I film in uscita a febbraio su IWonderFull

Di seguito, i film che troveremo sulla piattaforma a febbraio:

Vampira umanista cerca suicida consenziente, dal 4 febbraio

Coppia aperta quasi spalancata, dal 14 febbraio

The Teddy Boys of the Edwardian Drape Society, dal 18 febbraio

Bruce Weber - Liberty City Looks Like Paris To Me, dal 18 febbraio

Everybody in our family, dal 25 febbraio

Le sinossi dei film

Locandina di Vampira umanista cerca suicida consenziente

Vampira umanista cerca suicida consenziente è un film che ri-mescola i generi e contamina l'estetica dei film sui vampiri con i toni della commedia, il romance con l'horror. Sasha è una giovane vampira con un grave problema: è troppo sensibile per uccidere. Quando i genitori esasperati le tagliano i rifornimenti di sangue, la vita di Sasha è in pericolo. Fortunatamente incontra Paul, un adolescente solitario con tendenze suicide che è disposto a dare la vita per salvare la sua. Ma il loro accordo amichevole si trasforma ben presto in una ricerca notturna per esaudire gli ultimi desideri di Paul, prima che faccia giorno. Regia di Ariane Louis-Seize

Locandina di Coppia aperta quasi spalancata

Tratto dall'omonima commedia teatrale di Franca Rame e Dario Fo, Coppia aperta quasi spalancata è un film sul desiderio di felicità. Interpretato da Chiara Francini, è la storia di Antonia, alla quale il marito propone di spalancare la coppia. Lei accetta pur di non perdere l'uomo, ma tutto cambia. Regia di Federica Di Giacomo.

Seguono poi due corti firmati entrambi dal regista Bruce Weber. The Teddy Boys of the Edwardian Drape Society ci racconta il fenomeno del "Rock-A-Billy" nella Londra del 1962. Un sguardo alle mode, gli atteggiamenti, i tatuaggi e la musica dell'era, un mondo poco conosciuto della Londra notturna. In Liberty City Looks Like Paris To Me, Weber immortala le celebrazioni di strada in occasione dell'insediamento di Barack Obama e le celebrazioni del Martin Luther King Day. Simo a Miami, Liberty City.

Everybody in Our Family: poster internazionale

Protagonista di Everybody in our family è Marius, un trentenne divorziato. La figlia Sofia, di cinque anni, vive con la madre e questo provoca in lui una profonda frustrazione. Quando Marius va a prendere la figlia per le vacanze annuali, gli viene detto che è malata, ma lui non ci crede e insiste per portarla con sé. Regia di Raju Jude