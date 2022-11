Copenhagen Cowboy: guardate il primo trailer e scoprite la data d'uscita della serie di Nicolas Winding Refn

Copenhagen Cowboy ha finalmente una data d'uscita ufficiale. La nuova serie tv firmata da Nicolas Winding Refn si è mostrata nel suo primo trailer pubblicato da Netflix, confermando il lancio globale per il 5 gennaio 2023.

Al centro di Copenhagen Cowboy troviamo la storia di Miu (Angela Bundalovic), che dopo una vita di servitù, attraversa il minaccioso paesaggio criminale di una Copenaghen continuamente bagnata dai neon. Il suo viaggio ispirato dalla vendetta s'incrocerà con quello di Rakel (Lola Corfixen), per poi trasformarsi in un'odissea attraverso il naturale e il soprannaturale. Il passato alla fine trasforma e definisce il loro futuro, mentre le due donne scoprono di non essere sole.

Nicolas Winding Refn su Copenhagen Cowboy: "Tornare a lavorare in Danimarca è stato meraviglioso"

"Con Copenhagen Cowboy sto tornando al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un'espansione della costante evoluzione dei miei alter-ego, ora nella forma della mia giovane eroina, Miu", ha detto Refn parlando della serie al Festival del Cinema di Venezia. Nel suo cast troviamo anche Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, LiIi Zhang e Dragana Milutinovic.