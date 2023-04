Constantine 2: Rachel Weisz non sa se sarà coinvolta nella realizzazione del sequel

Rachel Weisz ha svelato che, per ora, non è coinvolta nella realizzazione di Constantine 2, il sequel con star Keanu Reeves che sarà diretto da Francis Lawrence.

Keanu Reeves dovrebbe prossimamente tornare sul set per girare Constantine 2, ma Rachel Weisz ha ammesso di non sapere se farà parte del cast del sequel.

Il progetto, annunciato un anno fa, avrà alla regia Francis Lawrence e, per ora, non sono emersi molti dettagli sulle persone coinvolte tra gli interpreti e tra la troupe.

Rachel Weisz ha ora confermato che non sa ancora se farà parte del cast di Constantine 2: "Nessuno mi ha detto nulla. Quelle due gemelle in Constantine, non sono mai apparse sullo schermo in contemporanea. Una si era suicidata prima che iniziasse la storia, quindi c'era solo la sorella, che aveva dei sogni sulla sorella defunta". L'attrice ha aggiunto: "No, non ho sentito ancora nulla sul sequel".

A occuparsi dello sviluppo del progetto ci sarà Akiva Goldsman e nella realizzazione del film, ispirato ai fumetti della DC, sarà coinvolto anche J.J. Abrams in veste di produttore.

Constantine aveva incassato ai box office mondiali ben 280 milioni di dollari e si è parlato a lungo di una continuazione della storia di John Constantine. Goldsman ha dichiarato che il film verrà realizzato grazie a Reeves che ha espresso più volte il suo desiderio di riprendere il personaggio più volte, riuscendo così a ottenere la possibilità di farlo.