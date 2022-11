Costantine 2: il regista vuole che il sequel con Keanu Reeves sia vietato ai minori

Qualche mese fa è stata diffusa una notizia che ha fatto felici i fan di Constantine: un sequel del cult movie interpretato da Keanu Reeves è finalmente in preparazione. A detta del regista Francis Lawrence Constantine 2 non si porrà limiti di rating, anzi, lui punta a realizzare un film vietato ai minori.

Ecco cosa ha rivelato Francis Lawrence a The Wrap:

"Abbiamo idee in fase iniziale e dedizione. E Keanu e io ci battiamo da un po' di tempo per realizzare il film come abbiamo sempre voluto farlo. È solo che finalmente abbiamo superato il primo ostacolo e possiamo andare avanti e, e lo faremo davvero. Ora non ci resta che rimboccarci le maniche e tuffarci nel lavoro. Abbiamo un sacco di idee."

Un film senza limiti di rating

Keanu Reeves in una scena di Constantine

Una delle idee, ha rivelato Lawrence, è quella di rendere il sequel un film vietato ai minori. Il regista ha spiegato che durante la realizzazione di Constantine, nel 2005, erano limitati in ciò che potevano e non potevano fare perché la Warner Bros. voleva un prodotto PG-13.

"Una delle cose più importanti da ricordare è che peer il primo film abbiamo dovuto seguire le regole di Warner Bros., le regole per realizzare un film PG-13 in termini di violenza, sangue, linguaggio, sessualità", ha spiegato Lawrence. "Ma se ricordate, a Constantine è stata effettivamente assegnata una valutazione R. Ciò era dovuto alla 'zona grigia di intensità'. E il mio grande, grande rimpianto è stato che abbiamo un film vietato ai minori che è davvero un film PG-13. Se avessi davvero voluto fare un film vietato ai minori, lo avrei reso molto più spaventoso e molto più violento".

Come sarà il sequel di Constantine?

Adesso che Constantine 2 ha ricevuto la luce verde, Francis Lawrence vuole "provarci davvero e realizzare un vero film vietato ai minori, ciò che il pubblico desiderava fin dal principio, non la versione PG-13 che ha ottenuto un divieto".

Parlando del personaggio di Keanu Reeves, che farà ritorno nel nuovo capitolo elle avventure del detective maledetto, il regista ha aggiunto: "Credo che John Constantine sia un personaggio divertente nel senso di dark comedy e vorrei aggiungere ulteriore sarcasmo, cinismo e humor nero alla storia".