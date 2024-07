Conclave: nel primo trailer con Ralph Fiennes la scelta del nuovo Papa viene complicata da una cospirazione

Giovedì mattina Focus Features ha presentato il primo trailer di Conclave, il thriller papale del regista premio Oscar Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale) e del due volte candidato all'Oscar Ralph Fiennes (The Menu), che si prevede sarà uno dei principali candidati ai premi di quest'anno.

Adattamento del libro di Robert Harris, la pellicola uscirà in alcune sale selezionate l'1 novembre prima di essere distribuito a livello nazionale l'8 novembre.

Conclave, Ralph Fiennes e Isabella Rossellini nelle prime immagini del thriller ambientato in Vaticano

La sinossi e il cast del film

Scritto da Peter Straughan, Conclave segue uno degli eventi più segreti e antichi del mondo: la scelta del nuovo Papa. Il cardinale Lawrence (Fiennes) è incaricato di gestire questo processo segreto dopo la morte inaspettata dell'amato Papa. Una volta che i leader più potenti della Chiesa cattolica si sono riuniti da tutto il mondo e si sono rinchiusi nelle sale del Vaticano, Lawrence si trova al centro di una cospirazione e scopre un segreto che potrebbe scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.

Nel cast figurano anche Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O'Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze, Thomas Loibl, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Prima di Conclave, Berger ha ottenuto riconoscimenti internazionali per Niente di nuovo sul fronte occidentale, un coinvolgente adattamento per Netflix del fondamentale romanzo di Erich Maria Remarque sulla Prima Guerra Mondiale, che ha ottenuto nove nomination agli Oscar, vincendo i premi per il miglior film internazionale, la colonna sonora originale, la fotografia e la scenografia. Più recentemente, si è messo dietro la macchina da presa per dirigere The Ballad of a Small Player, un thriller psicologico interpretato da Colin Farrell e Tilda Swinton per Netflix. Lo scorso autunno, abbiamo rivelato che stava anche sviluppando un nuovo capitolo del franchise di Jason Bourne per la Universal, con l'intenzione di dirigerlo.