Conclave, Ralph Fiennes e Isabella Rossellini nelle prime immagini del thriller ambientato in Vaticano

Ralph Fiennes e Isabella Rossellini sono protagonisti del nuovo thriller diretto da Edward Berger, Conclave, adattamento dell'omonimo best-seller del 2016 di Robert Harris, girato proprio in Italia. Vanity Fair ha pubblicato le prime immagini.

Nel film, i protagonisti sono Ralph Fiennes nel ruolo del cardinale Lawrence e Isabella Rossellini nel ruolo di Sorella Agnese. Conclave si svolge in pochi giorni e si concentra su complicate macchinazioni elettorali in seguito alla morte improvvisa di un papa.

Cinema in Vaticano

"Voglio fare cose sfidanti in maniera diversa e di solito sono attratto da film che sono l'opposto di ciò che ho fatto prima. Volevo sfuggire alla vastità e al caos del campo di battaglia [riferendosi al suo film precedente, Niente di nuovo sul fronte occidentale] e andare verso qualcosa di più intimo e focalizzato" ha spiegato il regista.

Conclave si concentra sul problematico cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) che si contra con i suoi astuti, ambiziosi e in alcuni casi misteriosi mentre cercano il loro prossimo leader. L'obiettivo di Lawrence, in quanto decano del conclave, è fare spazio al candidato giusto per ricevere il maggior numero di voti; che si tratti del rigido conservatore Tedesco (Sergio Castellitto), del potenzialmente corrotto Tremblay (John Lithgow), del modesto e liberale Bellini (Stanley Tucci) o la new entry Benitez (Carlos Diehz).

Il mistero della morte del papa e del conclave in corso con sotterfugi e intrighi, rendono Conclave di Edward Berger un thriller ricco di mistero e fascino. Il regista definisce così il personaggio di Lawrence e la performance di Ralph Fiennes:"Si trova in una crisi di fede. È davvero la storia di un uomo tranquillo circondato da uomini che cercano il potere mentre tenta di riscoprire la sua fede. La diligenza di Ralph dal punto di vista dell'apprendimento dell'italiano e del latino è stata estremamente accurata. Ero molto orgoglioso di questo e del suo lavoro. Voleva arrivare alla verità" ha spiegato il regista.