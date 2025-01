A Complete Unknown, Bob Dylan è venuto in Italia in cerca di Suze Rotolo? Cosa dice la stampa locale

L'uscita in Italia del biopic su Bob Dylan A Complete Unknown di James Mangold sta spingendo parecchia stampa locale a sostenere che, a differenza di quanto accade nel film, Dylan si recò effettivamente in Italia nel 1962 per inseguire Suze Rotolo - personaggio che nel film coincide con la Sylvie Russo interpretata da Elle Fanning - che aveva lasciato New York per studiare all'estero.

Nel 1962, Rotolo lasciò l'appartamento del Greenwich Village dove viveva con Dylan e arrivò con la madre a Perugia, dove frequentò la famosa Università per Stranieri della città italiana. L'istituzione perugina ha recuperato dai suoi archivi un documento di iscrizione a nome di Susan Elisabeth Rotolo e ha rilasciato un comunicato in cui la professoressa Sabrina Cittadini sostiene che "la storia d'amore tra Suze e Dylan è stata costellata di dolorose ricerche".

Cittadini ha fatto alcune interviste e secondo una testimonianza una sera del 1962 "un uomo molto giovane uscì da un taxi nero" nel centralissimo Corso Garibaldi di Perugia, vicino all'università, "con un mazzo di rose rosse". "Era Bob Dylan ed era venuto da Roma a Perugia per cercare la sua Suze", che si era trasferita ad un altro indirizzo.

Che fine ha fatto Suze Rotolo dopo la storia con Dylan?

Aveva 17 anni quando incontrò il menestrello di Duluth nel 1961, non molto tempo dopo il suo arrivo a New York. Autodefinitasi "bambina dai pannolini rossi", era figlia di due immigrati italiani: Gioacchino "Pete" Rotolo, illustratore e organizzatore sindacale, e di sua moglie, Mary, redattrice ed editorialista dell'edizione americana del quotidiano comunista italiano L'Unità.

A Complete Unknown, Monica Barbaro confessa: "Ero ossessionata da Joan Baez"

Si ritiene che la separazione di Rotolo da Dylan, che non voleva che lei andasse in Italia, abbia ispirato le canzoni "Tomorrow Is a Long Time", "Don't Think Twice, It's All Right" e "Boots of Spanish Leather". Dopo il suo ritorno da Perugia, la Rotolo apparve a braccetto con Dylan in una strada fangosa del Greenwich Village sulla copertina dell'album di successo del 1963 "The Freewheelin' Bob Dylan".

Dopo che la loro relazione si arenò, come si vede nel film, Rotolo tornò in Italia e nel 1970 sposò Enzo Bartoccioli, un regista italiano che aveva conosciuto mentre era studente a Perugia. Diventata artista e insegnante alla Parsons School of Design di New York, è morta di cancro ai polmoni nel 2011 all'età di 67 anni. Le sopravvivono il marito e un figlio.