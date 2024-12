A Complete Unknown, Monica Barbaro confessa: "Ero ossessionata da Joan Baez"

Dopo aver ottenuto ottimi riscontri da critica e pubblico in Top Gun: Maverick, Monica Barbaro ha incarnato l'icona della musica Joan Baez nel biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown.

Il casting per il ruolo di Baez è stato particolarmente lungo e complesso ma a Variety l'attrice ha confessato la propria felicità per l'opportunità che le è stata data e l'ossessione maturata nei confronti di Joan Baez.

Il casting di Monica Barbaro per A Complete Unknown

Il primo provino si è concretizzato nel marzo 2020, proprio quando la pandemia di COVID-19 ha sconvolto il mondo e anche Hollywood:"Poco prima che il mondo si fermasse. Ero ossessionata da Joan Baez ma non mi ero preparata troppo, non era ancora il mio lavoro e dovevo proteggermi emotivamente".

Nel 2023, James Mangold le inviò una lettera scrivendole 'Joan è tua'. A quel punto, Barbaro si è commossa:"Mi sono bloccata, sono caduta a terra e ho pianto. È stato un momento che ha cambiato la mia vita. Ho ancora uno screenshot di quell'email".

Il legame con Joan Baez e l'etichetta delle origini

Le origini di Monica Barbaro sono per un quarto messicane, una caratteristica che condivide con Joan Baez, il cui padre era messicano. L'attrice ha sottolineato come sia stata sempre etichettata come una persona che non fosse né bianca né latinoamericana, proprio per via delle sue origini.

"Leggere il memoir di Joan, in cui spiega di non sentirsi appartenere a nessun luogo, è stato molto personale. Questa dualità dell'identità è qualcosa che voglio maggiormente esplorare nel mio lavoro" ha spiegato Barbaro.