Community, Joel McHale svela un importante aggiornamento sulle riprese del film

Joel McHale ha spiegato perché le riprese del film di Community non sono ancora iniziate, negando che la colpa sia dell'amico e collega Donald Glover.

Il progetto, che concluderà la storia dei personaggi della serie, è stato annunciato quasi due anni fa da Peacock, ma per ora non è ancora iniziato il lavoro sul set.

Il chiarimento di Joel McHale

Intervistato dal magazine GQ, l'attore ha raccontato: "Se è colpa di qualcuno, questa volta è mia. Non è affatto colpa sua. Era disponibile. No, no, no, no".

Smentendo quindi le indiscrezioni riguardanti eventuali problemi causati dai tanti impegni di Donald Glover, Joel McHale ha spiegato: "Okay. Dirò questo e per favore stampatelo. Quello non era decisamente vero. Non era per colpa degli impegni di Donald. Amiamo Donald. Potete totalmente incolpare i miei impegni".

Glover nella serie

Le riprese del film di Community dovrebbero quindi iniziare nel 2025, anche se nemmeno il protagonista è certo di quando potrebbe prendere il via il lavoro sul set: "Non ho un aggiornamento definitivo perché per un momento abbiamo pensato che sarebbe tutto accaduto entro il 2024, poi non è successo. Ma abbiamo i soldi e quello è un passo enorme. E, speriamo, le persone lo vogliono ancora vedere. E Peacock sta pagando. Non vediamo l'ora di farlo. Dirò vagamente il prossimo anno".

L'odio nei confronti di Donald

Glover, alcuni mesi fa, aveva raccontato di aver ricevuto molti messaggi di odio sui social media da parte dei fan che erano convinti fosse il "colpevole" dei ritardi nella produzione. L'attore aveva spiegato: "Accadrà, ma non so quando. Lo giuro, accadrà. Tutti mi stanno odiando su internet e non è colpa mia! Dicono: 'Sappiamo che tu sei il motivo'. Forse lo ero stato un anno fa, ma non questa volta".

La serie Community, creata da Dan Harmon è andata in onda dal 2009 al 2015 per sei stagioni.