Commando, il finale del film con Arnold Schwarzenegger rovinato 'per colpa di Sylvester Stallone'

Lo sceneggiatore di Commando ha rivelato come la rivalità tra Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone sia stata alla base di un importante cambiamento nel film.

Dopo Conan il barbaro e Terminator, Arnold Schwarzenegger ha avuto la sua prima possibilità di interpretare un classico eroe d'azione proveniente dall'ambito militare nel film del 1985, Commando, diretto da Mark L. Lester. Nello stesso anno, Stallone, che all'epoca era il principale rivale di Schwarzenegger in termini di popolarità, arrivò nei cinema con Rambo 2 - La vendetta, sequel dell'hit Rambo.

La sfida al botteghino era Commando v Rambo 2, ma come rivela lo sceneggiatore Steven E. de Souza a Radio Times, il desiderio di eguagliare la violenza di Rambo 2 e ha portato a cambiamenti radicali nella sceneggiatura di Commando:

"Ero d'accordo con Arnold che il film sarebbe stato un successo. All'epoca era Rambo contro Commando e quei due erano rivali da molto tempo, ma Arnold aveva predetto che la gente avrebbe ancora parlato di questo film perché non si prendeva sul serio. Rambo, invece, si prendeva molto sul serio. Incolpo Sylvester Stallone per aver rovinato il finale di Commando. Il regista Mark L. Lester aveva visto un'anteprima di Rambo 2 e ci disse che Stallone uccide un milione di uomini, quindi dobvevamo ucciderne di più anche noi. Ciò che è successo è stato che Mark ha sforato il budget realizzando questa scena gigantesca in cui questo esercito privato viene spazzato via. La sparatoria casuale di centinaia di uomini non era nella sceneggiatura, ma lui ha consumato il budget e poi ha detto che non avevamo i soldi per filmare quello che era scritto".

Come è stato cambiato il finale di Commando

Commando si conclude con una scena in cui John Matrix di Schwarzenegger si infiltra nella villa in cui i cattivi tengono prigioniera sua figlia Jenny (Alyssa Milano), innescando un epico combattimento in uno scantinato con il cattivo principale Bennett (Vernon Wells), che alla fine viene infilzato con un tubo del vapore. Come spiega de Souza, questo finale è stato girato nel lotto Fox per motivi di budget dopo che allo scrittore erano state concesse 24 ore per scrivere una nuova scena:

"Ho proposto di farlo in uno scantinato, quindi lo scantinato che vedete nel film è un vero seminterrato alla Fox. Abbiamo mandato uno degli assistenti del produttore Joel Silver là sotto per farci dire cosa c'era e ho disegnato la pianta sul retro di una busta per capire cosa poteva funzionare e quali batture inserire".