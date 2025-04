COMICON Napoli 2025: il programma completo, ad aprire le danze il 1 maggio sarà Max Pezzali

Tutte le novità in programma e gli ospiti della manifestazione dedicata a fumetti, cinema, giochi e musica, a Napoli dall1 al 4 maggio.

Max Pezzali inaugurerà la lunga lista degli ospiti che dall'1 al 4 interverranno al COMICON Napoli 2025, ospitato dalla Mostra d'Oltremare. Quattro giorni di festa, eventi e incontri per il festival crossmediale dedicato a fumetti, cinema, tv e giochi.

Dopo lo straordinario successo dell'edizione 2024, che ha accolto 175.000 visitatori, COMICON punta a nuovi record grazie a un programma fitto e variegato.

Tanino Liberatore, Magister dell'edizione 2025, al centro della mostra DRAWING POWER. The art of Liberatore, che ripercorre la carriera dell'artista. Liberatore sarà al centro di numerosi incontri e iniziative speciali.

Da Max Pezzali ai Jackal

Il 1° maggio Max Pezzali interverrà per presentare il suo nuovo fumetto, quarto volume della serie Max Forever, realizzata insieme al fumettista e scrittore Roberto Recchioni. Insieme incontreranno il pubblico giovedì 1 maggio, alle 14:00 presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo e a seguire al COMICON Point per una speciale signing session delle copie white dell'inedito fumetto.

La leggenda del fumetto e della satira Altan riceverà il Premio Speciale COMICON 2025 alla Carriera in occasione dei 50 anni de La Pimpa, cagnolina a pois entrata nei cuori di tutta Italia fin dalla sua prima pubblicazione sul Corriere dei Piccoli. In questa speciale occasione, il grande disegnatore sarà al centro di un dialogo con Zerocalcare, in un vero e proprio confronto generazionale.

Una scena di Pesci piccoli

Il 2 maggio tornano a COMICON i The Jackal, il gruppo umoristico partenopeo che presenterà l'anteprima della seconda stagione della serie Pesci piccoli, in esclusiva anche i primi due episodi de Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione con le voci di Lillo e Frank Matano.

Direttamente dal Giappone, arriverà per la prima volta in Italia Yuji Horii, uno dei game designer più innovativi e amati di tutti i tempi, autore di Portopia e del leggendario successo Dragon Quest.

Le anteprime

Una scena di Presence

Due le anteprime italiane dedicate alla cultura horror e soprannaturale: Presence (2 maggio - Auditorium), il nuovo film di Steven Soderbergh, e Werewolves (4 maggio - Auditorium), con protagonista Frank Grillo, che verranno presentati in due incontri per esplorare l'evoluzione della tensione visiva tra cinema d'autore, horror e folklore.

Per il cinema italiano, Mani Nude, tratto dal romanzo di Paola Barbato, che lo presenterà con l'attrice Giordana Marengo (4 maggio - Auditorium). Come sempre numerosi saranno i talk con grandi ospiti, tra questi: l'incontro Omaggio al visionario David Lynch: cinema, sogno e realtà, con Asia Argento, Igort e Paola Barbato, spazio a The Boys con Darick Robertson, fumettista e sceneggiatore americano, co-creatore della serie a fumetti.

In anteprima italiana debutterà l'atteso primo volume di Absolute Batman, la serie a fumetti più venduta negli U.S.A. nel 2024, alla presenza dei creatori della serie Scott Snyder e Nick Dragotta (3 maggio - Sala Pazienza).

Un momento dedicato ai più piccoli. Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea Bocelli, canterà in esclusiva Forever Winx, la canzone inedita che accompagna le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club. I fan potranno vedere e ascoltare dal vivo Virginia Bocelli, sabato 3 maggio ore 17:00 sul palco del Music Dojo, dove si esibirà e canterà accompagnata dalla Rainbow Dance Crew.

Programma completo su napoli.comicon.it.